So ist das nicht gemeint mit dem Wahlgeheimnis: In Burladingen und Hechingen quollen am Wochenende die Rathaus-Briefkästen mit Wahlbriefen über. Jeder hätte zugreifen können.

Jeder, der vorbeikam, hätte sich eine Handvoll Kuverts mit abgegebenen Briefwahl-Scheinen heraus fischen können, sie kontrollieren, ,korrigieren’ – oder vernichten: Die Briefkästen der Rathäuser von Burladingen und Hechingen waren am Abend vor dem Wahlsonntag bis zum Anschlag mit Stimmzetteln gefüllt, man musste bereits stopfen, um seinen eigenen noch hinein zu bekommen. Was augenscheinlich viele getan haben. Zwei Bürger, denen das nicht geheuer vorkam, meldeten sich hingegen bei der Polizei. Die Beamten erreichten dann telefonisch Rathausmitarbeiter, die sich um die Leerung der Briefkästen kümmerten. Unser Foto entstand in Burladingen, in Hechingen stellte sich die Situation ähnlich dar.