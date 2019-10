Gleich bei ihrer Ankunft war Christine Baur verzaubert, als sie im Juni 2016 für einen Reha-Aufenthalt eine Klinik im Schwarzwald aufsuchte. Nun macht sie ihre Erlebnisse der Öffentlichkeit zugänglich. Sie hat ein Buch „Einmal Reha und zurück“ geschrieben, das sie an diesem Donnerstag, 3. Oktober, im Hotel „Klaiber“ in Hechingen vorstellen wird.

„Das war eine wahnsinnig tolle Zeit“, schwärmt Christine Baur noch heute über den fünfwöchige Reha-Aufenthalt. Sie habe sich dort sehr wohl gefühlt. Das Kurhaus sei zwar alt und zerschlissen gewesen, aber der Jugendstil faszinierte die aus Nehren stammende Frau auf Anhieb. Der Park beziehungsweise Reha-Garten war verwildert, und das hatte für Christine Baur gleich so ein Gefühl „aus alter Zeit“ hervorgerufen, wie sie es immer hat, wenn sie auf die Hechinger Villa Eugenia zugeht.

Zu Hechingen verbindet die Hobby-Autorin sowieso eine besondere Liebe: Ihre beiden Söhne wurde damals im Kreiskrankenhaus geboren. Und: „Ich liebe die Burg“, sagt die romantisch veranlagte 63-Jährige. „Ich glaube, ich war so oft auf der Burg Hohenzollern, ich könnte selbst eine Führung machen“, sagt sie. Und auch das Städtle gefällt ihr. So liefen Christine Baur beim diesjährigen Irma-West-Kinder- und Heimatfest die Tränen über das Gesicht, so sehr berührte sie der wunderschöne und liebevoll arrangierte Umzug. „Da habe ich gedacht, guck’, mal wieder die Hechinger!“ frohlockt sie und fügt hinzu: „Die Hechinger sind ein besonderer Menschenschlag: Die sind so offen, so freundlich. Ich merke, wenn ich einen fremden Menschen treffe, der muss von Hechingen oder Balingen sein.“

Mit Hechingen geliebäugelt

Christine Baur hat also immer ein wenig geliebäugelt, nach Hechingen zu ziehen, aber da sie ein Haus in Nehren besitzt, war der Umzug nie tatsächlich ein Thema. In Tübingen geboren, erlernte Christine Baur den Beruf der Krankenpflegerin. 2015 konnte sie diesen nicht mehr ausüben, weil sie Tinnitus bekam. „Aber ich habe gelernt, damit zu leben“, sagt Christine Baur.

Tinnitus war auch das Spezialgebiet des Chefs, der die Reha-Klinik im Schwarzwald leitet. Der Mann sei ein witziger Rheinländer, erzählt Baur. Er habe sie bestärkt, mit ihrem Tinnitus einfach zu leben. „Und das habe ich gemacht. Ich genieße jetzt meine Zeit daheim“, sagt Christine Baur.

Doch warum hat sie nun ein Buch über ihren Reha-Aufenthalt geschrieben? „Viele, die zum ersten Mal in die Reha kommen oder müssen, möchten nicht oder haben Angst“, betont die Buchautorin. Sie selbst „denke da“ ja auch „immer gleich an Krankheit, Siechtum und Verfall“. „Aber nein, es kann eine wunderbare Zeit sein, ein Gewinn“, unterstreicht die 63-Jährige. Und auch die Behandlung insgesamt hat der Nehrener Lady dort gut gefallen: Es war, als ob die Mitarbeiter ihr dort den roten Teppich ausgerollt hätten und ihr dann nur Gutes taten. Die Nehrenerin möchte den Menschen, die ebenfalls in einer solchen Situation sind, Mut machen, in die Reha zu gehen und vielleicht auf so tolle Leute zu treffen, wie es ihr passiert ist: „Es kann eine ganz tolle Zeit werden.“

Verändert hat sie die famose Reha dann aber doch nicht so ganz. Christine Baur dachte sich zunächst, sie richte sich daheim einen Entspannungsraum im leerstehenden Kinderzimmer ein, gehe jeden Tag walken, melde sich im Sportverein an, frühstücke gesund und ausgiebig und werde aktiv. „Alles nicht passiert. Man kommt nach Hause, und der Alltag ist eben wieder da“, sagt sie. So hat die Freizeitautorin nicht das verwirklicht, was sie sich nach der Reha vorgenommen hat. Und dieser Situation ist der zweite Teil des Buches gewidmet.

Viele Leute würden sich mit dem Tagebuchschreiben begnügen und die Angelegenheit ad acta legen. Nicht so Christine Baur. „Das war immer schon wie so ein Traum von mir“, sagt Baur über das Schreiben eines Buchs. Ein zweites sei schon in der Mache. Das Schreiben tut Christine Baur einfach gut: „Ich glaube, in allererster Linie möchte ich die Menschen damit erheitern. Wenn sie es lesen, sollen sie ihre Freude haben, weil es auch relativ leichte Kost ist und kurzweilig.“

Allein im Wald ohne Empfang

Der Humor ist außerdem ein ständiger Begleiter im Buch, zum Beispiel an Tag drei, als sie allein, ohne Orientierungssinn, durch den Schwarzwald spaziert und sich heillos verläuft. „Man denkt ja, alles geht wandern“, so Baur. Aber an diesem Tag begegnete ihr keine Menschenseele im tiefen Wald. Ohne Handyempfang. Und sie dachte nur: „Du lieber Himmel, wie kommst du denn hier heraus, aus diesem Hänsel-und-Gretel-Hexenwald?“

