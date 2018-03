Hechingen B 32-Brücke bei Mülldeponie wird saniert

Hechingen / Ernst Klett

Und wieder droht eine Sperrung mit Folgen im Raum Hechingen: Die Brücke der B 32 bei der Mülldeponie wird saniert.

Das wird happig: Ab Dienstag, 3. April, lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Brücke der B 32 am Beginn des Killertals sanieren. Damit ist der Zubringer zur Auffahrt Hechingen-Nord voraussichtlich bis Mitte Juli gesperrt. Alles, was Richtung Steinlachtal will oder von dort kommt, muss über Hechingen-Mitte auf- und abfahren. Dort wurde damit begonnen, Ampeln zu installieren. Denn anders dürfte der Verkehr nicht zu regeln sein. Mit Wartezeiten ist trotzdem zu rechnen. Während der Instandsetzung ist ebenfalls die Abschleifung von der B 32 unter der Brücke in Richtung Hechingen gesperrt. Umgeleitet wird für beide (!) Fahrtrichtungen über die einbahnige Auffahrt auf die B 32 von Hechingen her.