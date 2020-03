Nach dem Förderbescheid des Bundes Ende Februar über 75 000 Euro für den Breitbandausbau in Rangendingen fließen nun noch mehr Fördermittel: Mit weiteren 900 000 Euro aus dem Förderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus unterstützt der Bund den Ausbau des schnellen Internets in Rangendingen.

Schnelles Internet hilft gerade auch in schwieriger Zeit

Für die Wahlkreisabgeordnete für Tübingen-Hechingen, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, ist das ein zukunftsweisender Schritt in schwierigen Zeiten: „Für die allermeisten von uns wäre es ohne die Möglichkeiten des Internets momentan undenkbar, soziale Distanz zu wahren, ohne auf den Kontakt zu anderen Menschen verzichten zu müssen“, betont sie. Zudem könnten ohne den digitalen Datenaustausch und die Möglichkeit des Home-Office viele Betriebe und Unternehmen ihren Betrieb derzeit nicht aufrechterhalten.

Widmann-Mauz: „Ein starkes und wichtiges Signal“

In dieser schwierigen Lage spielt die Internet-Nutzung eine wichtige Rolle wie nie zuvor, findet Widmann-Mauz. „Die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie sehr wir auf gut funktionierendes, schnelles Internet angewiesen sind“, sagt sie. Auch das sei eine Lehre der derzeitigen Ausnahmesituation. Und: „Ich freue mich deshalb sehr, dass Rangendingen von weiteren Mitteln des Bundes für den Breitbandausbau profitieren wird. Das ist ein starkes und wichtiges Signal für unsere Region – für die privaten Haushalte, aber auch insbesondere für unsere Unternehmen“, so Widmann-Mauz.

Ziel: Ende 2025 überall Gigabit-Netze

Ziel der Bundesregierung ist es, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Zunächst werden gezielt die Gebiete gefördert, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet und in denen bislang weniger als 30

Megabit pro Sekunde (Mbit/s) erreicht werden. Mit dem Breitbandförderprogramm finanziert die Bundesregierung seit 2015 konkrete Ausbauprojekte. Bis Ende 2025 soll ganz Deutschland mit Gigabit-Netzen versorgt werden.