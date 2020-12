Nach dem jüngsten Brand in der Oberdorfstraße 15 in Rangendingen (die HZ berichtete) wird der in Lebensgefahr schwebende 82-jährige Mann „immer noch intensivmedizinisch behandelt“, teilt Andrea Kopp, stellvertretende Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Reutl...