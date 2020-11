Mutmaßlich war es ein Küchengerät, das sich in einem Rangendinger Wohnhaus entzündete. Eine Angehörige, die in demselben Haus wohnt, brachten den Bewohner, der offenbar gehbehindert ist, bewusstlos ins Freie. Nach Polizeiangaben schwebt der 82-Jährige in Lebensgefahr. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

So schildert die Polizei das Geschehen:

Bei einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Rangendinger Oberdorfstraße am Montagmittag ist ein 82-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Rollstuhlfahrer bewusstlos ins Freie gebracht

Eine ebenfalls in dem Gebäude wohnende Angehörige hatte gegen 12.10 Uhr über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem sie den Brand entdeckt und den bewusstlosen 82-Jährigen in seinem Rollstuhl ins Freie gebracht hatte. Nach Reanimation durch den Rettungsdienst musste der Senior mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Die 57-jährige Bewohnerin, die sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen hatte, wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Ein Nachbar, der den im Bereich des Kühlschranks ausgebrochenen Brand gelöscht hatte, wurde ambulant im Krankenhaus untersucht.

Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen, in die auch ein Sachverständiger des Landeskriminalamts eingebunden ist. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit 50.000 Euro beziffert. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

30 Feuerwehrleute aus Rangendingen und Hechingen im Einsatz

Die Feuerwehren Hechingen und Rangendingen waren mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarztwagen, einem Rettungshubschrauber und insgesamt 16 Kräften im Einsatz.

So hatte die HZ am frühen Nachmittag über den Einsatz berichtet:

Nach ersten Erkenntnissen fing gegen zwölf Uhr Mittags in einem Rangendinger Wohnhaus in der Oberdorfstraße 15 ein Küchengerät – womöglich ein Kühlschrank – an zu brennen.

Rettung des Gehbehinderten

Zuerst hieß es, zwei Nachbarn hätten den Mann ins Freie gebracht, das schilderte die Polizei dann später anders. Demnach brachte die Frau ihn aus dem Haus. Und ein Nachbar, der herzu eilte, löschte das Feuer.

Wie zunächst geschildert, war es aber wohl tatsächlich so, dass der 82-Jährige, als die Rettungskräfte eintrafen, zunächst besinnungslos war. Er konnte dann aber reanimiert werden.

Hubschrauber aus Böblingen

Ein Hubschrauber wurde aus Böblingen angefordert, um ihn ins Klinikum nach Tübingen zu bringen. Auch seine beiden Retter, ein Mann und eine Frau, waren offensichtlich zu Schaden gekommen, hatten Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie wurden ins Krankenhaus nach Balingen transportiert.

Die Feuerwehrabteilungen von Rangendingen und Höfondorf, sowie zwei Löschfahrzeuge und die Drehleiter der Feuerwehr Hechingen waren umgehend vor Ort. Ebenso das DRK mit drei Einsatzwagen, der Notarzt und Rangendinger Ersthelfer. Nicht zuletzt war die Polizei am Einsatzort.

Feuer war schnell gelöscht – Wohnung verqualmt

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte insofern beträchtlich sein, als die Wohnung bei dem Brand verrußt und verqualmt wurde. Ein stechender Gestank hängt in den Zimmern.

Der Rettungshubschrauber, der auf dem Rangendinger Festplatz gelandet war, stand geraume Zeit dort, die Übergabe konnte offenbar nicht reibungslos erfolgen. Ein schlechtes Zeichen.

