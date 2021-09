In der Schweizerlandstraße in Gruol hat es am frühen Montag in einem Wohnhaus gebrannt. Um 0.25 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein, weil eine Küche in Flammen geraten war.

50 Rettungskräfte rücken an

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen und der Gesamtwehr Haigerloch sowie...