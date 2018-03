Hechingen Brachflächen sollen demnächst blühen

Hechingen / SWP

Kirst imbi ist hucze: Dieser Vers entstammt dem sogenannten „Lorscher Bienensegen“, einem der ältesten bekannten Beispiele deutschsprachiger Dichtung. Ein Mönch hat die althochdeutschen Wörter im 10. Jahrhundert im Kloster Lorch an den Rand eines lateinischen Manuskripts gekritzelt – und sie handeln von Bienen: „Christus, die Bienen sind draußen.“ Der Spruch, so vermutet man, sollte ein ausgeflogenes Bienenvolk wieder in seinen Bienenstock zurücklocken.

Zufall, dass die Insekten im Vordergrund stehen? Sicher wussten die Altvorderen schon um die Bedeutung der Insekten – nicht nur wegen des Honigs der Bienen, sondern auch im Wissen um die Regeln der Bestäubung und die Stellung der Insekten im Kreislauf der Natur. Die Insekten werden aber erwiesenermaßen weniger, und zwar in erschreckendem Maß.

Der städtische Betriebshof in Hechingen hat in Abstimmung mit der Nabu-Ortsgruppe Hechingen mehrere Projekte ersonnen, um innerstädtische, ökologisch eher wertlose Rasen- und Brachflächen in eine naturnahe und blütenreiche Flora zu verwandeln und damit Insekten anzulocken. „Biodiversität“ ist das Gebot der Stunde, und in der „Bundeshauptstadt der Biodiversität“, Bad Saulgau, hat sich eine Abordnung aus Stadträten und städtischen Mitarbeitern vergangenens Jahr auch Anregungen für die Hechinger Projekte geholt – für die es jüngst Fördermittel in Höhe von 15 000 Euro aus dem Projekt „Natur nah dran“ gab. Dieses Projekt des Naturschutzbundes Baden-Württemberg soll die biologische Vielfalt in Kommunen fördern, finanziert wird es vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit Rat und Tat dabei zu unterstützen, Grünflächen im Sinne der Biodiversität umzugestalten. Bei den Hechinger Projekten steht vor allem die Umwandlung von Rasenflächen in blütenreiche Blumen- und Wildstaudenwiesen im Vordergrund, so in der Stillfriedstraße, der Bisinger/Weilheimer Straße und der Haigerlocher Straße. Ebenfalls begrünt und teilweise entsiegelt werden sollen Brachflächen in der Katharinenstraße und der Rabenstraße sowie der Bereich um den Kindergarten Stockoch.

„Die Hechinger Projektvorschläge haben überzeugt“, erklärte am Dienstag Martin Klatt, Projektleiter von „Natur nah dran“ beim Nabu Baden-Württemberg. Er war mit Gartenbauingenieurin Doris Deppe aus Rottenburg und Michaela Senk, Technikerin im Garten- und Landschaftsbau Karlsruhe, nach Hechingen gekommen, um mit den Mitarbeitern des Betriebshofes und Mitgliedern der Nabu-Ortsgruppe die Projekte vor Ort zu besprechen. Denn zur Förderung gehört die fachliche Begleitung der Projekte.

Zum Termin an der Bisinger/Weilheimer Straße war auch der Erste Beigeordnete Philipp Hahn gekommen. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund und erinnerte daran, dass auch in privaten Gärten einiges getan werden könne, um die biologische Vielfalt zu fördern. Angelegt werden sollen die Flächen im Spätsommer.

Info Weitere Informationen: www.naturnahdran.de