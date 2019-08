Mark Luigart, Urgestein des TC Hechingen, ist beim Weltranglistenturnier für die Bespannung der Schläger zuständig.

Seit fast 40 Jahren hält Mark Luigart, der Mann, der den Schlägern an die Saiten geht, dem Tennisclub Hechingen die Treue und gehört damit auch zum Urgestein der boso Ladies Open.

Seine ersten Sporen auf dem Tennisplatz verdiente sich Mark Luigart im zarten Knabenalter in Boll. Sein damaliger Trainer war kein anderer als Gerhard Frommer, Sportwart beim TC Hechingen und Turnierdirektor bei den boso Ladies Open. Später wechselte Luigart nach Bisingen, blieb aber immer Mitglied beim Hechinger Club.

Luigart durchlief die ganze Spielerlaufbahn

Mark Luigart durchlief die ganze Spielerlaufbahn, von der U 14 über die U 18 und die Junioren bis zu den Herren. An manchen Wochenenden wurde er in verschiedenen Kategorien eingesetzt. In Bisingen fungierte er neben seinem Einsatz in der Herrenmannschaft auch als Trainer. Vor ziemlich genau 20 Jahren besann er sich wieder auf den Hechinger TC, bei dem er ja noch immer Mitglied war. An seiner „Heimkehr“ war „Talentsucher“ Gerhard Frommer nicht ganz unschuldig. In Hechingen war und ist Mark Luigart bis heute als Trainer tätig. Dazu spielte er bei Herren I und Herren II und ist auch bei Herren 40 aktiv. Während der ersten Ladies-Open-Turniere war er auch Mitglied der Fahrbereitschaft für die Spielerinnen. Als sich die Möglichkeit bot, den Bespannungsdienst und den Verkauf von Tenniswaren zu übernehmen, stieg der gelernte Einzelhandels- und Großhandelskaufmann ein.

Der Schnitt am Tag: gut zehn Schläger

Zur Zeit konzentriert sich Mark Luigart auf das Bespannen von Schlägern, eine Tätigkeit, die er ganzjährig ausführt, ebenso wie seine Trainerarbeit. Während des Turnieres kommen im Schnitt von den Spielerinnen täglich zehn Schläger zum Bespannen. Was hat sich in den 15 Jahren, in denen er den Schlägern der Spielerinnen neue Saiten verpasst, geändert? „Das Material, sowohl bei den Schlägern, als auch bei den Saiten, hat sich verbessert. Neueste Technologien werden sofort eingesetzt“, schildert er. Zudem sei die Bespannung der Schläger nicht mehr ganz so hart wie früher. „Das dadurch schnellere Spiel geht aber auf Kosten der Kontrolle“, meint der Mann, der es ja wissen muss – und es auch weiß. Verwendet werden nahezu nur noch Kunststoffsaiten, die fast alle Spielerinnen selbst mitbringen. Die Damen geben nur noch die Härte der Bespannung und die Anzahl der Knoten, zwei oder vier, an. Darmsaiten werden kaum noch verwendet, höchstens in Kombination mit Kunststoffsaiten. Mark Luigart klärt auf: „Darmsaiten vermitteln ein besonderes Spielgefühl, sind aber teurer, weniger haltbar und empfindlich gegen Feuchtigkeit.“

Unterstützung gibt es von Vater Karl-Heinz

Unterstützt bei seiner „Schlägerarbeit“ wird Mark Luigart von seinem Vater Karl-Heinz. Wenn die Schläger bei den beiden landen, werden sie so schnell wie möglich instandgesetzt. Die Spielerinnen haben oft zwischen vier und acht Schlägern dabei. Und doch ist es manchmal gerade der eine, auf den frau Wert legt.

„Wenn’s diesbezüglich brennt, sind wir natürlich sofort bereit“, sagt der Mann, der den Schlägern an die Saiten geht, lachend – und lässt am Wahrheitsgehalt seiner Worte dennoch keine Zweifel aufkommen.

