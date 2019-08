Die 22. boso Ladies Open Hechingen können beginnen. Am Finaltag winkt ein Ereignis mit Gänsehaut-Garantie: Jasmin Roth singt auf dem Center Court das Hohenzollernlied.

Jahr für Jahr sind die boso Ladies Open in Hechingen – zusammen mit dem Albstädter Mountainbike-Weltcup – das höchstklassige Sportereignis im Zollernalbkreis. Am kommenden Montag, 5. August, startet das Tennis-Damen-Weltranglistenturnier in seine 22. Auflage. Doch dem Tennisclub Hechingen als Veranstalter geht es nicht anderes als anderen Vereinen: Die ehrenamtlichen Helfer werden nicht mehr – und vor allem nicht jünger. „Beim Zeltaufbau waren wir zehn Männer zwischen 65 und 78“, schildert Turnierdirektor Gerhard Frommer seine tragende Truppe. „Die sind nach drei, vier Stunden Arbeit ziemlich platt.“

Die junge Leute packen ordentlich an

Also ist „Mister Ladies Open“ diese Woche neue Wege gegangen, um die Tennisanlage im Weiher für das Sportevent des Jahres fit zu machen: Er hat mit den Schragenhexen einen Hechinger Verein engagiert, der am Donnerstag nicht nur neun Mann (und Frau) hoch bei den Vorbereitungen half, sondern auch am Montag nach dem Turnier beim Abbau mitschaffen. „Das sind junge Leute, die anpacken können und auch sehr zuverlässig sind“, war der Turnierchef schon nach ein paar Stunden überzeugt, mit seinen Helfern die richtige Wahl getroffen zu haben. Die Fasnetshexen in Zivil bauten schwere Sonnenschirmstände und etwas leichtere Bierbänke auf, trugen Stühle dorthin, wo sie gebraucht werden, schnitten die Rasenkanten, jäteten Unkraut und legten überall dort Hand an, wo auf der Anlage noch Pflegebedarf herrschte. Für Gottes Lohn und einen warmen Händedruck müssen die Schragenhexen nicht schuften: Eine stattliche Spende vom Tennisclub in ihre Jugendkasse ist ihnen gewiss.

Nicht nur eine sportliche Weltklasseveranstaltung

Die gegenseitige Hilfe von Verein zu Verein illustriert freilich auch, was die boso Ladies Open für Hechingen sind: nicht nur eine sportliche Weltklasseveranstaltung, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das eine August-Woche lang viele Menschen, die sich das Jahr über eher selten begegnen, auf der Tennisanlage zusammenführt: als ehrenamtliche Helfer (mehr als 100), als Zuschauer (an den entscheidenden Tagen bis zu 1300 gleichzeitig rund um den Center Court) oder einfach nur als Konsumenten und Kiebitze. Wenn das Wetter mitspielt, könnten von Montag bis Sonntag wieder um die 7000 Menschen die Anlage bevölkern. Brütende Hitze, meint Gerhard Frommer mit Blick auf die Wetterprognose, sollte diesmal kein Hindernis sein. Wenn etwas stören dürfte, dann werden es Regenschauer sein. Aber damit wissen die Turniermacher mit der Erfahrung aus 21 Jahren auch souverän umzugehen.

Auftakt ist dieses Mal erst am Montag

Neu ist in diesem Jahr – wie schon wiederholt berichtet –, dass die ersten Bälle nicht schon am Sonntag geschlagen werden, sondern erst am Montag. Die Vorgaben des internationalen Verbandes wollen es so. Das ändert freilich nichts daran, dass das Hauptfeld mit 32 Spielerinnen am Dienstagnachmittag beginnt. Und auch an den übrigen Eckdaten der Turnierwoche haben sich nur Details geändert: Zum Beispiel verzichtet der Tennisclub diesmal auf einen DJ zur Players’ Night nach dem Spielerempfang am Mittwochabend. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Der heutigen Generation von Profispielerinnen ist nach einem anstrengenden Tag auf dem Platz nicht mehr nach tänzerischen Ausschweifungen zumute. Die Tennis-Ladies geht lieber früh zu Bett. Deshalb gibt’s statt DJ zwei Alleinunterhalter für die verbleibenden Gäste.

Jasmin Roth singt das Hohenzollernlied

Livebands spielen aber am Freitagabend und am Morgen des Finalsonntags: Für den Freitag hat der Tennisclub „Department 4“ engagiert, die Band des Albstädter Pianisten Wolfgang Fischer und der Beurener Sängerin Jasmin Roth. Und am Sonntag spielen Jürgen Lehmann und Co. zum Weißwurstfrühstück zugunsten von „Kinder brauchen Frieden“. Und dann hat Gerhard Frommer für den Finaltag noch eine ganz besondere Überraschung auf dem gut bespannten Schläger – und das ist ein Träumchen für alle heimatverbundenen Tennisfans: Vor dem Ladies-Open-Finale am Sonntag, 11. August, wird die Beurener Sängerin Jasmin Roth (die im vergangenen Herbst schon einen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte) auf dem Center Court der Hechinger Tennisanlage vor mutmaßlich 1300 Besuchern das Hohenzollernlied a cappella singen. Ein musikalisches Ereignis mit Gänsehaut-Garantie vor dem sportlichen Höhepunkt,

