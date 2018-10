Boll Jugendgruppe gruselt schon mal vorab

Boll / Christian Steinhilber

Es muss nicht immer auf den Tag genau sein. In Boll freut man sich schon vor dem 31. Oktober horrormäßig.

Halloweenparty auf dem Bollemer Wasen. Das ist, wo alt auf jung, verkleidet auf unverkleidet und gruselig auf beste Stimmung treffen. Und das alles unter der Obhut der Jugendgruppe Boll und bereits im fünften Jahr in Folge. Als 2014 alles mit einem kleinen Feuerchen angefangen hatte, hat wohl keiner daran gedacht, dass sich die Bollemer Halloweenparty einmal zum fünften Mal jähren und über die Dorfgrenzen hinaus bekannt sein würde.

Aber genau so ist es gekommen. So feierten am vergangenen Samstag auch dieses und zum fünften Mal die Generationen zusammen eine gespenstische Nacht auf dem Bollemer Wasen. Das organisierende Team um den Vorsitzenden der Jugendgruppe Boll, Jacob Huber, hat sich dabei auch wieder allerlei Mühen gemacht, die am ende bestens belohnt wurden. So empfing die Gäste zum fünften Jubiläum erstmals ein Weizenbrunnen. Der war dem völlig miesen Wetter zum Trotze sogar gut belagert. Dass man es aushalten konnte, dafür sorgte zum ersten Mal kein großes Feuer, sondern mehrere kleine, gut verteilte Schwedenfackeln.

Richtig heiß her ging es dann im gruseligen Mottozelt bei Nebelschwaden und Glühwein und Kinderpunsch. Dem buntgemischten Publikum blieb dabei beinahe kein Wunsch unerfüllt. Übriggebliebene Kinder von der zuvor veranstalteten Kinderbetreuung feierten da gemeinsam mit ihren Eltern, die dazu gekommen waren. Ganz so, wie man die Feste in Boll eben kennt. Ein gutes Miteinander, egal wie alt.

Während die Jungen mit Fackeln gewappnet vom Jugendraum den Weg auf den Wasen antraten, bekamen die Alten im Gegenzug, der Zeitumstellung sei Dank, eine Stunde mehr zum Feiern. So konnte auch der Schnee den Gästen nichts anhaben, und auf dem Bollemer Wasen ging wieder einmal eine heiße Nacht erst spät zu Ende.

Da sich die Jugendgruppe wirklich immer etwas Neues einfallen lässt, sind nun alle schon jetzt gespannt auf die nächste Halloweenparty.