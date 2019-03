Stetten Bobbycar statt Diesel beim Stettener Umzug

In Stetten geht’s den Dieselfahrzeugen an den Kragen, zumal wenn es sich dabei um „Hasawedel-Autos“ handelt. © Foto: Hardy Kromer

Hat jemand schon einmal so einen großen Bobby-Car gesehen? Die Stettener Wagenbauer zeigten bei ihrem Umzug am Fasnetssonntag, wie sie Dieselfahrverboten trotzen: „Kein Feinstaub und keine Rußpartikel/ produziert dieses rote Vehikel!“. © Foto: Hardy Kromer

Stetten / Von Hardy Kromer

Die Stettener Wagenbauer nahmen wieder viele aktuelle Themen aufs Korn – vom Leinenzwang für Hunde bis zum Abgasskandal.

Wer braucht da Main, Köln und Düsseldorf, wenn man einen Fasnetsumzug vor der Haustür hat, bei dem es ebenfalls gigantisch gebaute Wagen zu aktuellen politischen Themen zu bestaunen gibt, dazu noch gewürzt mit feinstem Lokal­kolorit?

Im Hechinger Stadtteil Stetten lautete am Fasnetssonntag das Wagenbauer-Motto: „Diesel, des isch rom. Mir steiget uffs Bobbycar om.“ Und ein riesiges rotes Vehikel wurde „ohne Feinstaub und Rußpartikel“ vor großer Kulisse den Reichenbach entlanggezogen. Das Fußvolk der Gruppe trug zum Teil Gelbwesten und Schilder mit der Aufschrift: „Diesel – wir müssen leider draußen bleiben“. Außerdem waren Polizisten dabei, die Probanden aus dem Publikum auf eine fahrbare Kloschüssel setzten und mit der Gabe eines Schnäpschens einen „mobilen Abgastest“ durchführten. Was für ein Spaß!

Ebenfalls mit im Stettener Zug, nicht auf einem Bobbycar, sondern auf einem Gokart: Ex-Bürgermeisterin Dorothea Bachmann in lebensnaher Darstellung. Die klagende Botschaft vom Dorle: „Mo isch mei Tiefgarasch?“

Noch mehr Hechinger Kommunalpolitik aus Stettener Perspektive brachte eine weitere Wagengruppe auf die Straße. Sie setzte den Leinenzwang außer Kraft und prophezeite jede Menge Tretminen. Motto: „Am Obertorplatz do geht’s rund/ do regiert ab heut der leinenfreie Hund.“ Und: „Jetzt kann der Hund wieder an die Buchen machen, dann hat der Adler was zu lachen.“

Nahezu komplett vertreten im Stettener Umzug waren bei milden Frühlingswetter wieder die Narrenvereinigungen und Fasnetsmusikgruppen aus der Hechinger Kernstadt. Im Häs der Zollerhexen liefen auch Bürgermeister Philipp Hahn und Stadtpfarrer Michael Knaus mit, der in der morgendlichen Narrenmesse das Weihwasser durch einen Konfettiregen ersetzt hatte. Aber auch aus Zünfte aus Boll, Wessingen, Hart und dem Killertal bereicherten den Zug.

Allen, die den Stettener Spaß verpasst haben, sei ein Besuch des Hechinger Umzugs am Fasnetsdienstag empfohlen. Fast alle Gruppen, die am Sonntag in Stetten auf den Straßen waren, werden auch in Hechingen zu besichtigen sein.