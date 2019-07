Bürgermeister und DRK zeichneten in Rangendingen Mehrfach-Blutspender mit Ehrennadeln und Urkunden aus.

Eine Blutspende kann bis zu drei Leben retten. Dieses Größenverhältnis verdeutlicht, wie wertvoll Spendenblut ist. „Der Bedarf wird weiter steigen“, weiß Bürgermeister und Vorsitzender des DRK Rangendingen, Johann Widmaier. In der Gemeinderatssitzung konnte Widmaier im Namen der Gemeinde und des DRK diesmal nur drei Mehrfach-Blutspender auszeichnen. Vor genau zehn Jahren lag die Zahl der Ehrungen noch bei 18. Der Rückgang der Spendenbereitschaft sei leider ein Trend, stellte Widmaier fest.

Umso höher sei die Bedeutung langjähriger Spender einzustufen. Mit den Worten: „Blutspender sind besondere Menschen, die einen außergewöhnlichen Dienst an unserer Gesellschaft leisten“ überreichte der Bürgermeister die goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz sowie eine Urkunde an Johann Hermann für 25 Blutspenden. Frank Stelzenmüller, der ebenfalls 25 Mal sein Blut gespendet hat, und Felicitas Schoder für zehnmaliges Spenden, erhalten ebenfalls Ehrungen, waren in der Gemeinderatssitzung aber nicht abwesend.