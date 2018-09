Hechingen Blutbuchen am Obertorplatz müssen fallen

Hechingen / HZ

Das wird viele Hechinger schmerzen: Die beiden Blutbuchen am Obertorplatz müssen jetzt doch gefällt werden.

Eine schmerzliche Nachricht für viele Naturfreunde: Die beiden stadtbildprägenden Blutbuchen am Hechinger Obertorplatz müssen jetzt doch weichen - und zwar so schnell wie möglich. Schuld daran ist nicht der Tiefgaragenbau, über den der Gemeinderat in diesem Herbst neu entscheiden will, sondern die Verkehrssicherheit. Ein neues Gutachten, das die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hat, kommt zu dem Schluss, dass die beiden Blutbuchen durch den Brandkrustenpilz stark befallen und in ihrer Vitalität stark geschwächt seien. Da das „Risiko eines Baumkippens sehr hoch“ sei, sei die Fällung beider Bäume unumgänglich, heißt es in dem Gutachten des Sachverständigen, Diplom-Forstwirt Peter Klug aus Gammelshausen.

„Ich persönlich bedaure sehr, dass die Bäume gefällt werden müssen“, teilt Bürgermeister Philipp Hahn dazu mit. „Ganz klar ist, dass eine entsprechende Nachpflanzung am zukünftig neu gestalteten Obertorplatz erfolgen muss.“ Den Nabu und die Gemeinderäte hat Hahn bereits über die „unumgängliche“ Baumfällung informiert. Sie soll „schnellstmöglich, jedoch spätestens Anfang November 2018 erfolgen“.

Die Blutbuchen am Obertorplatz sind seit Jahren ein Politikum in Hechingen: Bereits im Dezember 2015 wollte die damalige Bürgermeisterin Dorothea Bachmann die beiden kranken Bäume im Schnellverfahren fällen lassen, um mit den Vorbereitung für den Tiefgaragenbau zu beginnen. Damals stoppte das Landratsamt die Motorsäge, nachdem Tiefgaragen-Gegner Rainer Hahn vom Hotel-Restaurant Klaiber einen Eilantrag gestellt hatte. Auch CDU-Stadträtin und Forstwissenschaftlerin Dr. Regina Heneka und die Hechinger Nabu-Ortsgruppe hatten sich immer wieder für den Erhalt der Blutbuchen stark gemacht.

Inzwischen schienen die beiden Bäume tatsächlich wieder eine Zukunft zu haben, nachdem sich der jahrelange Rechtsstreit um den Obertorplatz in Wohlgefallen aufgelöst hatte und der Gemeinderat über die Tiefgarage neu entscheiden soll. Klar schien: Wird die städtische Tiefgarage doch nicht gebaut, dann können auch die Blutbuchen stehen bleiben. Und jetzt kommt alles doch ganz anders.