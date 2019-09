Der Blitzer an der Haigerlocher Straße in Rangendingen entfaltet schon seine Wirkung. „Das Gerät leistet gute Dienste“, betont Oliver Freiberg, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Rangendingen. Und das, obwohl die Geschwindigkeitsanlage in Richtung Haigerloch noch nicht richtig im Einsatz ist.

Seit Freitag installiert

Laut Oliver Freiberg ist der Blitzer seit Freitag installiert. Die Firma Jenoptik baute Ende der vergangenen Woche die Technik ein. Schon zuvor wurde die Elektronik durch DWS Rangendingen installiert. Die Netze BW stellten die Stromversorgung des neuen Anschlusses sicher. Anfang nächster Woche können Autofahrer dann „richtig“ Passfotos kassieren, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird, so teilt Oliver Freiberg. Voraussetzung dafür ist eine Schulung am Montag, die das Rathauspersonal absolvieren muss, um die Daten aus dem Blitzer herauszuholen. Daher müssen die Rangendinger im Umgang mit dem Gerät und der Software vertraut sein. Die Stadt Hechingen als Straßenverkehrsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft bekommt diese Daten dann übermittelt.

Vernünftiges Tempo

Der Blitzer erzielt aber bereits den erwünschten Effekt: Die Autofahrer fahren „mit einem vernünftigen Tempo“ vorbei. „Es ist leiser geworden“, sagt Oliver Freiberg und meint damit den verringerten Lärm für die Anwohner der Haigerlocher Straße. Die Zeit der Beschwerden ist also vorbei; nun gibt es nur noch positives Feedback.

