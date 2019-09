Seit Montagabend, 16 Uhr, ist er nun offiziell in Betrieb: Der neue Blitzer an der Haigerlocher Straße in Rangendingen, am Ortsende in Richtung Haigerloch. Das teilt Oliver Freiberg, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Rangendingen, auf Nachfrage der Hohenzollerischen Zeitung mit.

Damit können jetzt „Passfotos“ für Verkehrssünder, die schneller als mit 50 Stundenkilometern am Ortsende beziehungsweise Ortsausgang in Rangendingen unterwegs sind, nun richtig teuer werden.

Gerät blitzt in beide Richtungen – Daten werden via Glasfaser übertragen

Dank Kamera und Lasertechnik blitzt das Gerät bald abwechselnd in beide Richtungen auf der Haigerlocher Straße. Der in den Ort hinein- beziehungsweise hinausfahrende Verkehrsteilnehmer weiß dann nicht, auf welche Straßenseite sich die Anlage gerade konzentriert.

Die Daten werden beim Jenoptik-Gerät via Glasfaserkabel sehr schnell nach Hechingen übertragen. Die Aufbereitung dieser Informationen erfolgt über den Dienstleister „Radar Rent“. Als Untere Verkehrsbehörde ist die Stadt Hechingen für Rangendingen zuständig und wertet die Daten, die die Kamera an sie überträgt, aus.

