Die Gemeinde Rangendingen bekommt etwas vom Kuchen ab: Die Stadt Hechingen beteiligt sie an den Einnahmen des Blitzers.

Zu einer Einigung, was den neuen Blitzer an der Haigerlocher Straße in Rangendingen betrifft, sind die Gemeinde und die Stadt Hechingen gekommen. Die Rangendinger stimmten in ihrer Ratssitzung geschlossen einer Vertragsvereinbarung zu. Demnach nimmt die Gemeinde nun bei jedem Verwarnungsgeld, das pro Fall bis zu 59 Euro sein kann, je drei Euro ein. Zehn Euro gibt es bei Bußgeldbescheiden, deren Adressaten ab 60 Euro für zu schnelles Fahren entrichten müssen.

Die Gemeinde lässt die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage seit Anfang Juni errichten. Noch ist das Jenoptik-Gerät nicht ganz fertiggestellt. Wenn es aber so weit ist, wertet die Stadt Hechingen als Untere Verkehrsbehörde die gemessenen Daten aus. Die Aufbereitung dieser Informationen erfolgt über den Dienstleister „Radar Rent“.

In der damaligen Debatte hatten Rangendinger Ratsmitglieder beklagt, dass es unfair sei, wenn die Gemeinde Rangendingen nicht an den Bußgeldbescheiden entsprechend beteiligt wird. Die Nachverhandlungen, die Bürgermeister Johann Widmaier und sein Verwaltungsteam geführt haben, machten sich somit bezahlt. „Reich werden wir nicht“, sagte Widmaier humorvoll. Aber die Verkehrssicherheit verbessere sich. Und das war ja das Ziel.