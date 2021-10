Die Apotheke in der Killertalstraße in Jungingen ist in der Nacht zum Freitag ins Visier eines Einbrechers geraten.

Unbekannter hebelt Fenster auf

In der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.50 Uhr am Freitagmorgen hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere.