Fünf Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B463 auf Höhe des Salzbergwerks in Stetten zum Teil schwer verletzt. Es waren Erwachsene, Kinder waren in den schweren Unfall nicht verwickelt, sagte der Leitende Notarzt.

Flug nach Villingen

Der Rettungshubschrauber der Deu...