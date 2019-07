Der Musikverein Rangendingen, die Jugendmusikschule Hechingen und die Grundschule Rangendingen haben eine Zusammenarbeit für das Zustandekommen einer Bläserklasse vertraglich geregelt.

In trockenen Tüchern ist jetzt der Kooperationsvertrag zur Bildung einer Bläserklasse an der Grundschule Rangendingen zwischen dem örtlichen Musikverein, der Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung und der Grundschule selbst. Mehrere Jahre und etliche Anläufe bedurfte der Vertrag bis zur Unterschriftsreife. Bereits unter Dirigent Josef Lohmüller seien die ersten Versuche unternommen worden, erzählt Uta Schoder, die im Rangendinger Musikverein für den musikalischen Bereich zuständig ist. Am Montagmorgen unterschrieben Schulleiterin Andrea Jetter, die beiden MV-Vorsitzenden Uta Schoder und Paul Wannenmacher sowie der Leiter der Jugendmusikschule Hechingen, Stefan Riethmüller, das mehrseitige Vertragswerk.

Starten soll die Kooperation, welche die Gründung einer Bläserklasse in Form eines kleinen Orchesters vorsieht, ab dem kommenden Schuljahr. Angesprochen sind zunächst die Kinder der derzeitigen Klassen zwei und drei der Rangendinger Grundschule. Erst ab dem Schuljahr 2021/2022 und in den Folgejahren seien es dann nur noch die Drittklässler, die eine Instrumentalausbildung bis zum Verlassen der Grundschule – sprich bis zur Klasse vier – machen können, so Uta Schoder.

Die Zweit- und Drittklässler sahen bei der Vertragsunterzeichnung in der Aula zu, und Schulleiterin Andrea Jetter rührte schon mal kräftig die Werbetrommel. „Nutzt diese einmalige Chance. Das ist eine ganz tolle Sache, sie macht viel Spaß und findet während der Schulzeit statt“, sagte sie zu den Kindern. Auch der Leiter der Jugendmusikschule Hechingen, Stefan Riethmüller, lobte das Vorhaben. „Jeder fängt bei Null an“, betonte er und versicherte den Schülern: „Man tut sich viel leichter an der Schule, wenn man ein Musikinstrument spielt.“

Musikvereinschef Paul Wannenmacher sagte gegenüber der HZ, dass es wichtig sei, die Kinder so bald wie möglich fürs Musikmachen zu begeistern. Wenn die Schüler (auch auswärtige) die Grundschule nach zwei Jahren verließen, bestehe die Möglichkeit, die Ausbildung über die jeweiligen örtlichen Musikvereine und in der Jugendmusikschule fortzusetzen. Wannenmacher spricht hier von einer „Vereinsneutralität“. In Rangendingen sei das Weitermachen über den Verein, das Liederorchester und die Jugendmusikkapelle, auf jeden Fall gewährleistet.

Schulleiterin Andrea Jetter hob die positiven Nebeneffekte wie Teamfähigkeit, Kooperations- und Hilfsbereitschaft hervor. Jetter sprach von einem „wunderbaren Angebot“, das man nicht ausschlagen wollte. „Das ist viel besser als Outsourcing“, empfand Jetter. Stefan Riethmüller erzählte, dass zur Teilnahme an einer Bläserklasse keinerlei musikalische Vorkenntnisse nötig seien. Ab der zweiten Schulwoche würde schon gemeinsam im Orchester geübt. „Alles baut aufeinander auf“, berichtet der Leiter der Hechinger Jugendmusikschule, die bereits Bläserklassen an den Realschulen Haigerloch und Hechingen sowie an der Haigerlocher Witthauschule erfolgreich unterrichtet. Finanziert wird der Bläserunterricht an der Gemeinschaftsschule über die Gemeinde Rangendingen. Der Bürgermeister übernimmt die Mietkosten für die Instrumente. Querflöte, Klarinette, Oboe, Horn, Trompete, Bariton, Fagott, Posaune, Saxophon, Tuba und das Schlagzeugspielen können für eine erschwingliche Selbstbeteiligung von 30 Euro erlernt werden.

Voller Begeisterung probierten die Kinder bereits die ausgestellten Instrumente mit den beiden Hechinger Musikschullehrern Stefan Riethmüller und Fabian Grabert aus. „Die Mädchen haben‘s voll drauf“, beobachtete Riethmüller bei der Trompete. Auf einem Zettel kreuzten die Kinder ihre Lieblingsinstrumente an. „Die Tuba ist mein Instrument“, fand Maxim Müller aus Rangendingen heraus. Für Pia Marie Selke aus Stein kommen mit Posaune, Tenorhorn und Tuba gleich drei Instrumente in Frage. Mia Wünsche findet hingegen die Querflöte toll.