Was macht das Geschwister-Trio 3 x 1 aus Bisingen in den Sommerferien? „Wir waren vor zwei Wochen in der Schweiz als Überraschungsgäste bei einem Event und durften dort seit langem mal wieder vor einem begeisterten Publikum auftreten. Es war unglaublich schön, wieder auf der Bühne zu stehen, die Menschen singen und klatschen zu hören und zu sehen und echten Applaus zu bekommen“, verrät Alexandra Mutsch, die älteste Sängerin des Trios.

Neuer Song in Arbeit

Was läuft ansonsten in der eher gesangsfreien Zeit? „Wir vermissen die Bühne und das Publikum natürlich sehr, weshalb wir bisher einmal ein Online-Konzert auf Facebook und Instagram gegeben haben, was sehr gut ankam. Außerdem haben wir ein paar Videos auf unserem You Tube Kanal hochgeladen, die wir zuhause gedreht haben. Wir singen gerade auch ein neues Lied ein, das von Christian Bruhn (bekannter Komponist und Musikproduzent, unter anderem „Liebeskummer lohnt sich nicht“; Anm. d. Red.) komponiert wurde. Dieses neue, noch ,geheime’ Lied werden wir dann dieses Jahr bei unseren Produzenten aufnehmen. Des Weiteren werden wir mit Lothar und Carlo Böhler ein Musikvideo drehen, zu dem Näheres aber natürlich auch noch nicht verraten wird. Leider wurden auch bei uns bisher alle Auftritte wegen Corona abgesagt“. Teilweise seien Ersatztermine in Vorplanung, manche sind noch unbekannt, andere entfallen ganz. „Mal abwarten wie sich alles entwickelt“.

Kein Fanclubtreffen

Auch das Trio 3 x 1 muss sein traditionelles Fanclubtreffen dieses Jahr verschieben. Deshalb nutzen die Schwestern Alexandra, Franziska und Stephanie die Chance, Live-Musik wenigstens zu hören, wenn sie selbst schon keine Auftritte mehr haben, und unterstützen diverse Veranstaltungen in der Corona-Zeit, indem sie diese privat besuchen.

Ihren Urlaub verbringen die drei Bisinger Sängerinnen zuhause, schließlich haben sie Respekt vor der momentanen Situation und orientieren sich an den Vorschriften. Sie gehen wandern, gut essen, besuchen genehmigte Veranstaltungen in der näheren Umgebung, sitzen auch schon mal mit den Eltern und Freunden im eigenen Garten und lassen sich von Papa Markus verwöhnen – mit selbstgemachter Pizza aus dem Holzofen.