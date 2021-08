Ein „sommerlanges Gartenfest“ zu sein verspricht die Landesgartenschau in Überlingen… nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser. Am 30. April wurde sie eröffnet, noch bis zum 17. Oktober dauert sie. Eingebunden in die Gartenschau ist die ehemalige Kapuzinerkirche – für Blumenfans ein Pilgerort!

Nicht zum ersten Mal kreativ

Zu den Ausstellern dort zählt neben zwei Fachgeschäften aus Überlingen, einem aus Weingarten und einem aus Friedr...