Hechingen Bis nächstes Frühjahr, Hechinger Abendmarkt!

Hechingen / Ernst Klett

Das Märchen vom Froschkönig hatte man irgendwie anders in Erinnerung. Aber so, wie es Klausi Klücklich und seine Partnerin Fontanella beim Hechinger Abendmarkt unter die Kinder und sehr wohl auch Erwachsenen gebracht hat, das war oberprima. Das Duo hatte beim Saisonfinale des absoluten Publikumsbringers die Lacher auf seiner Seite und eine enorme Zuschauerkulisse. Und das will was heißen bei einem wie immer mit Menschen überfüllten Marktplatz. Nach der zweiten Saison stellt sich die Frage nach dem Weitermachen erneut nicht: Es ist ein Muss. Außerdem hatte Stadtmarketing-Sprecher Sigfried Wischke sowieso schon entschieden. Bei der Begrüßung hatte er aufs nächste Frühjahr eingeladen.