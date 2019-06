Der Ortschaftsrat Bietenhausen überlegt, sich ein medizinisches Gerät anzuschaffen, zu dem jeder Zugang hat.

Der Wunsch, dass es sich der Ortsteil Bietenhausen einen Defibrillator anschafft, wurde an Roland Strie vom Ortschaftsrat herangetragen. Wie Strie in dessen Sitzung am Montag betonte, gebe es jemanden, der ein Angebot für das medizinische Gerät machen könnte.

Ortsvorsteher Josef Pfister fand die Idee gut. „Dann stellen wir einen Antrag“, sagte er. Derjenige, der den Defibrillator verkauft, mache auch Schulungen, damit die möglichen Nutzer wissen, wie das Gerät im Ernstfall funktioniert, erläuterte Strie. Der Interessent könne das Angebot, regte Pfister an, an die Gemeindeverwaltung Rangendingen schicken.

Die Vision sei, dass das der Schockgeber im Ernstfall bei akuten Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern öffentlich für jedermann zugänglich ist, zum Beispiel im Rathaus Bietenhausen. Allerdings sei das ehemalige Verwaltungshaus nicht unbedingt der richtige Ort dafür. Es gebe Überlegungen, „wenn das Haus nicht bewohnt ist, das abzuschließen“, gab Pfister zu bedenken. Strie animierte, dass Bietenhausen das Vorhaben „im Auge behält“. „Der Notarzt braucht einfach 20 Minuten, bis er da ist“, sagte er. Ortsvorsteher Pfister sicherte zu, das Anliegen im Blick zu haben.