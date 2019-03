Bietenhausen Biene und die Spice Girls haben einen Date

Bietenhausen / Michael Tschek

Bietenhausens Musiker sorgen für Stimmung bei Jung und Alt im Gemeindehaus.

Es war erst das zweite Mal, dass der Musikverein Bietenhausen am Fasnetssonntag im Bürgerhaus in Bietenhausen gefeiert wurde – und das sollte so richtig gut und stimmungsvoll werden. Zuvor traf sich die närrische Gesellschaft der Gemeinde Rangendingen immer am Rosenmontag, aber an selber Stätte.

„Viele von uns mussten deswegen zwei Tage Urlaub machen und zudem standen wir in Konkurrenz mit Veranstaltungen der närrischen Nachbarschaft“, meinte der zweite Vorstand des Vereins, Holger Eggenweiler. Eggenweiler, der in der Kapelle Posaune spielt, war auch für die Vorbereitungen und den Programmablauf des Musikerballs federführend verantwortlich.

Die meisten seiner aktiven Musikerkollegen waren vor und hinter der Theke eingesetzt, um das närrische Volk an den Tischen zu verköstigen. Apropos aktiv: 30 Musiker hat derzeit der Verein, der dieses Jahr sein 60. Bestehen mit Oliver Simmendinger als neuen Dirigenten erlebt. Am 1. und 2. Juni soll das Jubiläum mit einer Hockete ausgiebig gefeiert werden.

Früher Schnitzel selbst paniert

Traditionell wurde der Musikerball wie immer um 11 Uhr bei Schnitzel, Pommes und Salat eröffnet. Eine weitere Tradition, die schon seit Ewigkeit an diesem Tag gepflegt wird, ist das Eiersammeln morgens im Dorf, das musikalisch von der Lumpenkapelle „D’ Schugger“ – einer zehnköpfigen Abordnung der Musikkapelle – begleitet wird. „Früher sind die gesammelten Eier zum Panieren der Schnitzel verwendet worden, heute kommen die aber schon fertig paniert“, weiß Holger Eggenweiler.

Zwischen 100 und 200 Eier waren am Sonntagmorgen beim Rundgang im Dorf zusammengekommen. Ja, was tun jetzt mit diesem Eierüberfluss? „Wir werden in den kommenden Wochen nach den Proben Eier in jeglicher Zubereitungsform essen“, beantwortete Eggenweiler schmunzelnd die Frage.

Nach und nach füllte sich das fasnetlich geschmückte Gemeindehaus. Bemerkenswert dabei ist: Nicht nur die jüngere und junge Generation, sondern auch die älteren Mitbürger erschienen beim Ball. Mit der Kostümierung hatten sich die närrischen Bietenhausener auch einiges einfallen lassen. Da saßen an den Tischen Pinocchios, Hippies, Biene Majas und natürlich – bei den Kleinen immer wieder beliebt – Cowboys und Indianer zusammen.

Zum Programm-Auftakt ließen die Musiker der Kapelle die Backstreet Boys und die Spice Girls in sexy Outfits wieder aufleben, wobei sie in einen musikalischen und tänzerischen Wettstreit traten. Höhepunkt war dann der Gastauftritt von Britney Spears.Nach dieser wirklich gelungenen Einlage nahm die Lumpenkapelle D‘ Schugger das Publikum mit auf eine Schunkel,- Klatsch- und Mitsingreise.

Mit einem lustigen Sketch der aktiven Jung-Musiker endeten die Vorführungen. Das bedeutete aber noch lange das Ende des Musikerballs. Gemütlich wurde noch zusammengesessen bei einem Gläschen Sekt, Wein oder Limonade.