Hechingen Betrügerische Spendensammler verhaftet

Hechingen / SWP

Die Polizei stellte in Hechingen im Gewerbepark „Im Eierle“ zwei verdächtige Männer.

Am Donnerstag hat die Polizei in Hechingen zwei mutmaßliche Spendenbetrüger vorläufig festgenommen. Drei Männer waren aufgefallen, weil sie am Donnerstag gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Gewerbeparks „Im Eierle“ fluchtartig in die Geschäfte DM, Netto und Kik verschwunden sind, als sie einen Streifenwagen der Polizei gesehen hatten.

Nach den bisherigen Ermittlungen sprachen die Männer in betrügerischer Absicht auf dem Parkplatz Passanten an und baten um eine Spende für behinderte und taubstumme Kinder, eines nicht näher bekannten Landesverbandes. Die erhaltenen Spendengelder wurden in eine Liste eingetragen und durch die Geldspender unterschrieben.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung wurden zwei aus Rumänien stammende Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wegen des Verdachts des Sammlungsbetruges festnehmen.

Personen, die Geld gespendet haben, werden gebeten, sich als Zeugen beim Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 98800) zu melden.