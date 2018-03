Hechingen Betriebshof bricht in moderne Zeiten auf

Hechingen / Hardy Kromer

Offizieller Baubeginn am neuen Hechinger Bauhof-Standort: Im Sommer 2019 soll alles fertig sein.

Eine tiefe Baugrube klafft schon an der Stelle, wo einst der Gaskessel stand, in dem die Hechinger Stadtwerke ihr Eigengas produzierten. Dort, auf dem großen Gelände zwischen Haigerlocher und Alter Rottenburger Straße, entsteht das neue Verwaltungsgebäude der städtischen Betriebshofes, das flankiert und umrahmt wird von einer ganzen Reihe an Werkstattgebäuden, Fahrzeug- und Lagerhallen.

Die Baugrube wurde selbstverständlich nicht an einem Tag und schon gar nicht von Hand ausgehoben. Der erste Spatenstich für den neuen Sitz des Betriebshofes am Freitagvormittag war wie immer symbolischer Natur. Zu der Feierstunde begrüßte Erster Beigeordneter Philipp Hahn gut zwei Dutzend Gäste, darunter Abgeordnete aller vier Gemeinderatsfraktionen, Vertreter der ausführenden Baufirmen, Architekt Wolfram Golias und Sigfried Wischke als Abgesandten des Stadtmarketing-Vereins.

Hahn erinnerte daran, dass vor drei Jahren im Betriebsausschuss des Gemeinderates die Erkenntnis gereift sei, dass das bestehende Betriebshof-Gelände in der Gammertinger Straße alles sei, nur nicht mehr zeitgemäß. Auch die Lage mitten in einem Wohngebiet sei als ungünstig empfunden worden – für die lärmgeplagten Anlieger zumal. Die Idee von Stadtwerke-Chef Reinhold Dieringer sei es gewesen, den Betriebshof in die Nachbarschaft der Stadtwerke zu verlagern. So habe man das Baugrundstücke ausgewählt, das früher im Besitz der Graf-Eitel-Pfründestiftung gewesen sei. Hahn nannte das gefundene Gelände einen „optimalen Standort“, zumal sich auch für die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Entsorgung Synergieeffekte ergäben.

Den Mitarbeitern, so Hahn, bescherten die Neubauten die Chance, endlich auf neuestem Standard zu arbeiten. Der amtierende Rathauschef verwies auch auf die eigene Zufahrt von der Haigerlocher Straße her, die das neue Betriebshofgelände erhalten wird. Das verschaffe den Anwohnern der Alten Rottenburger Straße Erleichterung. Die Gesamtkosten bezifferte Hahn auf 5,6 Millionen Euro. Einweihung mit Tag der offenen Tür und Fahrzeugschau soll nach eineinviertel Jahren Bauzeit im Sommer 2019 gefeiert werden.

„Was lange währt, wird endlich gut“, könne man bei diesem Projekt mit Fug und Recht sagen, meinte Stadtwerke-Chef Reinhold Dieringer. Er griff noch weiter in die Vergangenheit zurück als Philipp Hahn und rief in Erinnerung, dass man schon 2005 errechnet habe, dass eine Verlagerung kostengünstiger sei als eine Sanierung des Standortes in der Gammertinger Straße. Schon 2007 habe man erste Umzugspläne vorgestellt, doch die Nachnutzung des frei werdenden Areals sei lange Zeit offen gewesen. Erst die Firma EJL, die inzwischen das Fürstin-Eugenie-Areals neu bebaut hat und auch auf dem alten Bauhofgelände Wohnungen errichten will, habe die Lösung gebracht.

Dieringer stellte die einzelnen Gebäude, die Architekt Wolfram Golias projektiert hat, vor und widmete sich außerdem der ökologischen Nachhaltigkeit des Bauvorhabens. Dieringer zufolge werden die Gebäude nahezu CO2-neutral beheizt und gekühlt, indem man zwölf bis 13 Grad warmes Abwasser aus der Kläranalge entnimmt und über eine Ringleitung zum Betriebshofgelände führt. Das Brauchwasser wird in einem großen Regenwassertank gesammelt, der in trockenen Zeiten mit aufbereitetem Abwasser befüllt werden kann. Energie erzeugt wird zudem über eine 170-kWp-Photovoltaik-Anlage, die je zur Hälfte den Stadtwerken und einer Bürgergenossenschaft gehören wird.

Die Zielvorgabe, im Sommer 2019 mit dem Bauprojekt fertig zu sein, nannte Dieringer „sportlich“, fügte aber hinzu: „Sportliche Herausforderungen haben die Stadtwerke noch nie gescheut.“

Schließlich griffen die Beteiligten zum Spaten.