Hechingen Berufsschüler bestens für die Zukunft gerüstet

Hechingen / Marcus Paula

Die Berufsschule der Kaufmännischen Schule Hechingen verabschiedete den Sommerjahrgang 2018.

Schulleiter Dr. Roland Plehn beglückwünschte die Absolventen der Berufsschule der Kaufmännischen Schule Hechingen im Hechinger „Museum“ zum bisher Erreichten. Die erfolgreich bestandene Ausbildung nahm er zum Anlass, allen Beteiligten seinen Dank auszusprechen: den Lehrkräften, die sowohl gefördert als auch gefordert haben, den Ausbildungsbetrieben, die bestens auf das Berufsleben vorbereitet haben, und auch den Eltern, Freunden und Verwandten, die mit den Absolventen gelernt, gezittert und die Daumen gedrückt haben.

„Sie haben wirklich Großes geleistet – ich weiß das, denn ich habe jedes Zeugnis unterschrieben“, zeigte sich Plehn von den Leistungen der Schüler beeindruckt. Zwei Schüler schafften sogar einen Schnitt von 1,1. „Sie haben die erste Sprosse auf der Karriereleiter erklommen. Wie viele noch folgen, haben Sie mit in der Hand“, wünschte der Schulleiter den Absolventen alles Gute für die Zukunft.

Als Festrednerin konnte die Schule Sonja Bayer gewinnen. Sie ist Personalleiterin bei der Solcom GmbH, einem Projekt- und Technologiedienstleiter in Reutlingen. „Vor zehn Jahren ging es mir wie Ihnen jetzt, da habe ich in Tübingen mein Abschlusszeugnis als Industriekauffrau überreicht bekommen“, zeigte sich Sonja Bayer verständnisvoll für die momentane Gefühlslage der Absolventen. „Heute ist für Sie und Ihre Eltern mit dem Ende der Schul- und Ausbildungszeit ein besonderer Tag, ein neuer Lebensabschnitt beginnt“, gratulierte sie. „Im Zuge der Digitalisierung stehen wir vor großen Umwandlungen, jeder Beruf wird betroffen sein“, blickte die Personalleiterin in die Zukunft.

Doch das müsse nichts Schlechtes sein, im Gegenteil: „Zum einen haben Sie mit Ihrer Ausbildung eine gute Grundlage gelegt, zum anderen gehören Sie der Generation Z an. Diese zeichnet sich durch Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Kreativität aus. Damit sind Sie in einem innovativen Umfeld bestens für die kommenden Umwälzungen aufgestellt“, machte Sonja Bayer den Absolventen Mut für die Zukunft.

Fachbereichsleiter Dirk Bantleon bedankte sich bei den Lehrerkräften sowie bei der Sekretärin Daniela Wolf und Hausmeister Heiko Foltin, die alle ihren Teil zum Erfolg der Schülerinnen und Schüler beigetragen haben. Musikalisch umrahmt wurde die Abschlussfeier von der Jugend­kapelle Oberes Killertal unter der souveränen Leitung von Simon Riehle.

Danach ging es an die Übergabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen. Anschließend wurde im Foyer der Stadthalle auf die gemeinsame Zeit und den gemeinsam erreichten Erfolg anstoßen.