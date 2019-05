Die Freunde des Fürstengartens finden es gar nicht gut, dass es Überlegungen gibt, die Orangerie Parkplätzen zu opfern.

Die „Freunde des Fürstengartens“ haben sich jetzt getroffen, um über die jüngsten Entwicklungen und das Schicksal der Orangerie zu debattieren. Diese wird offenbar als potenzielle Parkplatzfläche angesehen. In einem Schreiben wurde Bürgermeister Philipp Hahn über die wesentlichen Inhalte des Treffens informiert.

Breiten Raum nahmen die Erläuterungen von Rainer Wiesenberger, Leiter des Sachgebiets Forst und Naturschutz, zum „Parkpflegewerk“ ein. Die Anwesenden sehen das vom Bürgermeister in Auftrag gegebene Werk des Landschaftsarchitekten Albrecht Schaal als sehr gelungen und ausgewogen an, auch wenn es „schmerzliche Abstriche an der Naturhaftigkeit des Parks“ geben wird. Nachdem die Villa Silberburg gegenwärtig anscheinend nicht mehr bewohnt wird, bestehen Befürchtungen hinsichtlich einer dem Park möglicherweise abträglichen Veränderung. Die Fürstengartenfreunde wünschen sich, dass sich die Stadt um den Erwerb bemüht.

Gedanken machte sich die Runde ebenso über das Schicksal der Orangerie, deren Verfall weiter fortschreitet. Allen Überlegungen, in diesem Bereich Parkplätze zu schaffen, wurde in der Diskussion eine entschiedene Absage erteilt. Bautechnische Untersuchungen des verfallenden Gebäudes und hierauf beruhende Kostenberechnungen für eine Restaurierung wurden als „dringend notwendig“ bezeichnet. Von einigen Teilnehmern wurde grundsätzliche Bereitschaft geäußert, an der Erarbeitung und eventuell auch der Umsetzung eines Nutzungskonzepts mitzuwirken.

Der öffentlich geäußerte Vorschlag, die Zollernstraße als Einbahnstraße zu nutzen, um die Zahl der Parkplätze deutlich erhöhen zu können, sei bedenkenswert, sofern dies innerhalb des bestehenden Straßenraums realisierbar ist. Eine Teilnehmerin verwies auf die unweit vorhandenen und noch erweiterbaren Parkmöglichkeiten auf der „Lichtenau“ in Richtung Gymnasium. Beklagt wurde, dass die Wiesenflächen im Fürstengraten immer wieder als Parkplatz missbraucht werden.

Wie in den vielen Jahren ihres Bestehens haben sich die Fürstengartenfreunde wieder bei Hanna Schlichtenberger getroffen. Dass sie trotz eines Trauerfalls ihren „Salon“ wieder zur Verfügung stellte und für Wein und kleine Leckereien sorgte, wurde von den Teilnehmern und deren Sprecherin Erika Paulsen besonders gewürdigt.