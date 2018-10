Rangendingen Beschwerden über Buckelpiste auf L 391

Rangendingen / Melanie Steitz

Auf der L 391 wurden Risse ausgebessert. Rangendinger beklagen nun eine Buckelpiste. Dem RP ist das Problem bekannt.

Die jüngsten Ausbesserungsarbeiten der Straßenmeisterei auf der L391 in Richtung Hirrlingen kommen bei einigen Rangendingern überhaupt nicht gut an. „Es hat deswegen schon mehrere besorgte, ja sogar wütende Anrufe auf dem Rathaus gegeben,“ teilte Bürgermeister Johann Widmaier bei der kürzlichen Gemeinderatssitzung mit.

Auf der Strecke gab es zahlreiche Unebenheiten wie Spurrinnen und sogenannte Verdrückungen, die nicht mehr von der Fahrbahndecke ausgeglichen werden konnten, erläutert Marisa Hahn, Pressesprecherin des Landratsamts (LRA) Zollernalbkreis. Dadurch sind viele Risse entstanden, die Widmaier zufolge im heißen Sommer entstanden.

„Die Gemeinde wurde weder informiert noch angehört, wir hatten keinen Einfluss darauf,“ beteuerte der Bürgermeister in der Ratssitzung sowie den Anrufern. Er empfahl jedem Betroffenen, sich an die Straßenbauverwaltung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen oder das LRA Zollernalbkreis zu wenden. Die Straße ist nämlich in Landeshoheit.

Dies hatten anscheinend einige beherzigt. „Auch bei uns sind einzelne Beschwerden eingegangen“, teilt Hahn mit. Dennoch sei die Maßnahme richtig, so die LRA-Sprecherin. Aufgrund der Ausbesserungsarbeiten werde die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der Straße mit geringem finanziellen Aufwand gewährleistet. Auch die Gefahr, dass im anstehenden Winter bei einem Frost-Tau-Wechsel die Fahrbahndecke auseinanderbricht und somit Schlaglöcher entstehen, ist beseitigt.

RP-Pressesprecher Dirk Abel zeigt sich zuversichtlich: „Wir wollen das Baurecht für eine umfassende Sanierung Ende 2019 erlangen, teilt er gegenüber unserer Zeitung mit. Wenn das Land diese Mittel im Doppelhaushalt 20/21 bereit stellt, könnte schon 2020 mit der generellen Sanierung der L 391 gestartet werden.

Erst Ende 2019 wird aber klar sein, ob und in welcher Höhe das RP die Finanzspritze für bekommt. Und Engpässe gibt es überall, unterstreicht Abel. Die Liste an reparaturbedürftigen Straßen sei lang. In regelmäßigen Zustandserhebungen werden die Objekte untersucht und die Anliegen priorisiert. Diese Sanierungsvorhaben werden je nach Notwendigkeit abgearbeitet. Punktuell erfolgen, wie auch bei der L 391, Reparaturen, damit die Strecken zumindest verkehrssicher sind.