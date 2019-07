Weilheim feierte am Samstag sein bisher erfolgreichstes Bergfest.

Ein Andrang wie nie zuvor herrschte am Samstagabend auf dem Weilheimer Bleichberg. Der Jugend- und Freizeitverein „Bunker“ hatte gerufen, und viele, viele Gäste kamen. Und beileibe nicht nur Weilheimer.

Am Donnerstag hatten die Jugendlichen mit dem Aufbau der Stände und des Zeltes begonnen. „Die Arbeit ging schnell und reibungslos vonstatten. Schließlich haben wir Erfahrung“, meinte eines der Mitglieder aus der Führungsriege des Vereins. Auch die Neulinge hätten sich sehr engagiert gezeigt. Das lose angelieferte Bauholz und die Paletten zu einem Berg zu formen, wäre händisch nur unter großen Mühen zu bewältigen gewesen. Dankenswerterweise stellte die Firma Dehner & Dieringer aus Rangendingen einen Bagger zur Verfügung, mit dessen Hilfe der Holzberg auf dem Bleichberg schnell Gestalt annahm.

Im Laufe des Samstagabends strömten die Gäste dann von nah und fern und ließen fast die Sitzgelegenheiten knapp werden. Aber vielen Besuchern war ein Stehplatz eh lieber. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Am Imbissstand gab es Rote, Steakweckle und Käsebrötchen. Der Weizenbrunnen war stark frequentiert und die Cocktailbar hatte ebenfalls regen Zulauf. DjD@n am Regler sorgte für die richtige Musik. Bekannte Schlager, sogar aus den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bis hin zu Aufnahmen aus der Neuzeit sorgten für gute Stimmung. Die Bewirtung klappte ob der fleißigen „Bunker“-Mitglieder hervorragend. Das Wetter hätte auch besser nicht sein können. Die Feuerwehr hatte vorsichtshalber eine Schlauchleitung bis in die Nähe des Feuers gelegt, so dass keine Gefahr bestand.

Gegen 22 Uhr wurde der große Holzstoß angezündet. Die lodernden Flammen und der Funkenflug verbreiteten ein schaurig-schönes Bild. Als es in der Nacht etwas regnete, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Die Gäste hielten sich zum Teil im Zelt, zum Teil unter den Überdachungen der Cocktailbar und des Weizenstandes auf. Es sei das bisher erfolgreichste Bergfest gewesen, meinten Veranstalter und Gäste.