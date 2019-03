Hechingen Bei Junggebliebenen-Ball steppt der Bär

Hechingen / Sophia Wenzel und Melanie Steitz

Mit allerlei Schabernack und guter Musik wurde in der Hechinger Stadthalle „Museum“ Seniorenfasnet gefeiert.

Es war der bereits 19. Ball der junggebliebenen Narren, so die Programmankündigung, und sicher nicht der letzte. Die Stimmung war bestens, der Saal am Freitagnachmittag im Hechinger „Museum“ bestens gefüllt. Ob gemeinsam singen, tanzen oder lachen, das Publikum machte überall bereitwillig mit.

Der federführende Ausrichter, die Lumpenmusik Hechingen, und die Narrhalla bereicherten das Programm. Eröffnet und humorvoll begleitet wurde der Ball von Moderator Thorsten Zintgraf. Er überließ Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn die Begrüßung, der mit seiner frisch erworbenen närrischen OB-Krone die Bühne betrat.

Der Auftakt erfolgte durch sehr melodische Trompetenklänge der Lumpenmusik. Im Anschluss daran plauderte die Oberalte Carola Kunz über ihre Männerbekanntschaften im Sketch „Singlefrau sucht Singlemann“ Sketch. In ihrer Rolle als „Elisabeth Möchtegern“ war sie schon in ihrer Aufmachung auf der Bühne ein Blickfang. In einem engen Korsett und roten Strapsen philosophierte die leicht bekleidete Dame über ihren „Supermann“. Leider ist ihre Suche nicht so erfolgreich und von Fehlschlägen gesäumt. Beifall und Gelächter aus dem Publikum waren ihr Gewiss. So bedauerte schließlich auch Moderator Torsten Zintraf, schon vergeben zu sein, aber allen anderen Männern bot sie an, sie kennenzulernen. Der Verein habe ja ihre Telefonnummer.

Danach folgte die erste Tanzrunde. Das Pärchen, das sich zuerst auf das Parkett wagte, bekam eine Flasche Sekt. Keine Minute später tanzten sie auch schon. Die ersten waren zwei Clowns – bunt und mit roten Perücken. Schnell folgten sechs weitere Pärchen aus Oma und Enkel, Cowboys, Clowns und Showtänzern. Danach war es an der Zeit für einen „Tag in der Zauberschule“. Die „Dancing Girls“ des TSV Stein tanzten unter der Leitung von Selina Supper und Leonie Bogenschütz zu Hogwarts-Musik aus dem Harry-Potter-Film. Fünf Lumpendamen traten mit fünf männlichen Sängern auf die Bühne. Zunächst aber dichteten sie das Lied von Juliane Werding ,„Am Tag, als Conny Kramer starb“, auf die Fasnet um. Sie brachten dabei die Wehmut zum Ausdruck, dass am Aschermittwoch alles wieder vorbei ist. Doch bis es so weit ist, wurde im „Museum“ noch ordentlich das Tanzbein geschwungen. Zur Unterhaltung bei trugen schließlich noch Hanne Zopf (Ihr Motto: „Mir send dafir ond net dagega“), die „Dance Factory“ mit dem Tanz „Gold in 500 Metern“ sowie die Gugguba HCH mit schmissiger Musik.