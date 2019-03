37 Jahre lang war Wolfgang Schmidt das Gesicht der sozialpädagogischen Jugendarbeit in Hechingen. Am Freitag sagt er Adieu.

Eine rührende Geschichte erzählte Wolfgang Schmidt am Donnerstagabend im Verwaltungsausschuss des Hechinger Gemeinderates. Neulich habe einer seiner jugendlichen Schützlinge nach dem Kicken zu ihm gesagt: „Wolfgang, Du bist jetzt 60. Mein Opa ist auch 60. Dann stirbst Du ja bald. Und dann gibt es in Hechingen kein Jugendhaus mehr!“

Nun, für ein baldiges Ableben des langjährigen Hechinger Juz- und „Use your Summer“-Machens gibt es glücklicherweise keine Anzeichen. Und auch das Hechinger Jugendzentrum ist höchst vital und unverzichtbar, wie in dieser Sitzung deutlich wurde. Nicht aufzuhalten ist jedoch, dass Wolfgang Schmidt am heutigen Freitag nach 37 Jahren seinen letzten Arbeitstag in der Kaufhausstraße hat. Wer ihn zum Abschied noch einmal treffen und vielleicht in Erinnerungen schwelgen will, ist von 16 bis 20 Uhr ins Jugendzentrum eingeladen.

Die Hechinger Kommunalpolitik hat Schmidt schon gestern Abend verabschiedet, nachdem er den Stadträten ein letztes Mal zusammen mit seiner Mariaberger Kollegin Bircan Özkan über die Jugendarbeit in der Zollernstadt Bericht erstattet hatte. Freie-Wähler-Fraktionschef Werner Beck sprach Wolfgang Schmidt „ein herzliches Dankeschön für 37 Jahre“ aus, „für Ups and Downs, für schwierige und gute Zeiten“. Für viele, so Beck, sei Schmidt insbesondere „das Gesicht von Use your Summer“, der integrativen und inklusiven sommerlichen Erfolgsveranstaltung im Fürstengarten, gewesen. Die vielen Bilder, die Schmidt dabei mit seiner Kamera gemacht und veröffentlicht habe, „werden nachwirken“, zeigte sich Beck überzeugt. Nach dieser kurzen Ansprache rauschte der Beifall des ganzen Gremiums durch den Ratssaal.

Schmidt selbst erinnerte an seine Berufsanfänge in den 70er-Jahren. Damals sei sein Selbstverständnis, „Anwalt der Jugendlichen“ zu sein, geprägt worden. Und genau das habe er 37 Jahre lang versucht. Jetzt, da bei seinem Alter eine Sechs davorstehe, könne man die Jugendarbeit schon mal verlassen, hat er der HZ kürzlich gesagt. Im Verwaltungsausschuss stellte er fest: „Ich habe das Gefühl: Jetzt kann ich gut gehen.“ Denn er sei überzeugt, dass seine Kollegin Bircan Özkan und sein Nachfolger auf der 50-Prozent-Stelle, Marvin Lange, die Arbeit in seinem Sinne weitermachten.

Dem Gemeinderat hinterließ er den Wunsch nach personeller Verstärkung für das Jugendzentrum. Eine „Zweitbesetzung“ würde helfen, dass man als Betreuer der Einrichtung „mehr sein kann als Hausmeister und Ordnungskraft“, dass man mehr auf die Sorgen und Bedürfnisse der Jugendlichen selbst eingehen und seine sozialpädagogischen Kompetenzen mehr einbringen könnte. Im Gremium wurde diese Anregung zur Kenntnis genommen. Dr. Regina Heneka (CDU) schlug vor, „vielleicht über eine Aufstockung mit einem Bufdi nachzudenken“. Mariaberg als Träger des Hechinger Juz zeigte sich offen dafür, mit einem Bundesfreiwilligendienstler oder einem jungen Menschen, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, zusammenzuarbeiten.

Greifbarer als eine personelle Verstärkung ist indes eine räumliche Verbesserung für das Jugendzentrum. Auf Nachfrage von Hannes Reis (Bunte Liste) kündigte Stadtbaumeisterin Helga Monauni an, dass die Feuertreppe, die das Gebäude in der Kaufhausstraße an der Rückseite braucht, in den Sommerferien installiert werde. Ab Herbst seien dann wieder die freitäglichen Disco-Abende möglich, die seit geraumer Zeit aus Gründen des mangelnden Brandschutzes nicht mehr möglich sind.

Wie wichtig diese für die offene Jugendarbeit in Hechingen wären, hatte Bircan Özkan deutlich gemacht. Denn gerade die Disco-Abende und andere größere Veranstaltungen, die derzeit ausgesetzt sind, würden dem Juz ein breiteres Publikum bringen. Denn unter den 30 bis 50 Jugendlichen, die das Juz täglich besuchen (darunter auch wieder mehr Mädchen!), seien doch 80 Prozent Stammgäste – viele mit Migrationshintergrund, mangelnder Schulbildung und schlechten Deutschkenntnissen. Gerade bei den Discos würden sich dagegen auch mal Gymnasiasten und Realschüler blicken lassen.

Es fehlt also was im Juz – was freilich nicht heißt, das die Discos nicht kreativ ersetzt worden wären, nicht zuletzt mit tatkräftiger Hilfe von Asylbewerbern, die beispielsweise eine Afro-Dance-AG und eine Akrobatik-AG leiten. Beziehungsweise geleitet haben. Denn einer der beiden Aktivsten hat jüngst seinen Abschiebebescheid bekommen.

Es gibt also noch einen Abschied im Juz. Und der fällt deutlich tragischer aus als der von Wolfgang Schmidt.