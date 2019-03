Außergewöhnlich ruhig verlief das zurückliegende Feuerwehrjahr für die Abteilung Sickingen. Zum einen positiv für die Bevölkerung, zum andern aber auch für die Abteilungswehr, die sich so mehr der Aus- und Fortbildung widmen konnte. Lediglich zwei Einsätze mussten abgearbeitet werden und das mit der nötigen Professionalität und Einstellung.

Nach der Begrüßung ließ Schriftführer Jürgen Löffler das Feuerwehrjahr 2018 detailliert Revue passieren. Punkt für Punkt rückte Löffler die Vielzahl der Termine, 73 an der Zahl, in den Focus der Wehrleute.

Abteilungskommandant Frank Brecht informierte die Versammlung über die Aktivitäten der Abteilung, innerhalb und außerhalb der Feuerwehrarbeit. Insgesamt wurden 24 Übungen mit der gesamten Mannschaft absolviert. Die Kooperationsübungen mit den Abteilungen Stein und Bechtoldsweiler wurden erfolgreich absolviert.

Der Schwerpunkt der Übungen lagen auf der technischen Hilfeleistung und dem Gefahrguteinsatz. Den Übungsbesuch nannte Frank Brecht sehr erfreulich. An über 20 Übungen nahmen Frank Brecht, Wolfgang Dehner, Benedikt Hoffmann, Lukas Kleinmann, Jan Buchholz, Christian Reinke und Heike Foltin teil.

Auch ausrüstungstechnisch ist die Abteilung Sickingen sehr gut aufgestellt. Das neue Löschfahrzeug wurde durch Arbeiten im Aufbau weiter modifiziert und ist für den Einsatz optimal ausgestattet. Da aufgrund dieser Maßnahmen der Stauraum im Fahrzeug ausgelastet war, wurde ein Anhänger für den Transport des nötigen Equipments beschafft. In diesem Zusammenhang ging der Dank des Abteilungskommandanten an die Adresse der Fahrzeugwarte Wolfgang Dehner und Christian Reinke. Ausbildungstechnisch rangieren die Feuerwehrkameraden aus Sickingen ebenfalls auf höchstem Niveau. Zahlreiche Lehrgänge wurden mit Erfolg abgeschlossen. Die Mannschaftstärke beträgt derzeit 17 Aktive. In der Jugendabteilung sind derzeit drei Nachwuchskräfte aktiv. Weitere Aktivitäten zur Nachwuchswerbung sind auch in diesem Jahr geplant.

Außerhalb der Feuerwehrtätigkeiten sind die Sickinger Floriansjünger ebenso aktiv. Das alljährliche Schlachtfest fand wieder eine große Resonanz und der gemeinsame Ausflug mit der Abteilung Bechtoldsweiler nach Plons diente der Kameradschaftspflege.

Kassenwart Gebhard Daiker vermeldete einen leicht gestiegenen Kassenstand. Die Kassenprüfer Thomas Hurth und Simon Beilard bescheinigten ihrem Finanzchef eine einwandfreie Buchführung. Die von Sickingens Ortsvorsteher Gerhard Henzler („Die Feuerwehr ist im Dorf präsent und man schätzt euch. Ich habe mit euch gelitten und mich mit euch gefreut“) beantragte Entlastung fiel danach einstimmig aus.

Bei den Wahlen rückte Benedikt Hoffmann für Holger Bogenschütz als Ausschussmitglied nach. Bestätigt wurden die Kassenprüfer Thomas Hurth und Simon Beilard.

In den Reihen der Sickinger Wehr wurde Jürgen Kleinmann als neues Mitglied willkommen geheißen.