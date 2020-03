Der Irma-West-Gemeinschaft stehen personelle Umbrüche bevor, die „nächste Generation“ soll ran – allerdings erst im kommenden Jahr. Das Kinderfest im Juli wird somit das letzte in der Verantwortung des Vorsitzenden Franz Ermantraut und des 3. Vorsitzenden Klaus-Peter Walter sein; einzig die 2. Vorsitzende Iris Merkel-Beck bleibt „im Boot“ – sie wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Montagabend im „Löwen“ in Boll wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Kassiererin Gabi Hein und der Technische Leiter Michael Endriß. Krankheitsbedingt aus dem Vorstand ausscheiden muss Konrad-Steffen Kohler – für ihn rückte Marion Godon als Beisitzerin nach. Ebenfalls neu: Beisitzer Rolf Ege (für Andrea Endriß-Schimminger). Ihre Ämter behalten haben die Beisitzer Markus Best und Jürgen Fischer.

Eröffnet worden war die Versammlung mit Grußworten des Vorsitzenden, gefolgt von der Totenehrung. Hier wurde Karin Selbmann gedacht, die einst zusammen mit Alt-Bürgermeister Jürgen Weber den Irma-West-Hain ins Leben gerufen hat.

Alle mit Begeisterung dabei

„Alle Teilnehmer waren mit Begeisterung dabei“, bilanzierte Klaus-Peter Walter den letztjährigen Umzug. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die erstmalige Teilnahme eines Prinzenpaares der Hohenzollerischen Hochzeit und aller Hechinger Schulen. Walters Bewunderung galt dem Einkleidungsteam. In diesem Zusammenhang berichtete er, dass die Bekleidungskammer inzwischen in Räumlichkeiten der Firma Trautwein umgezogen sei. Im übrigen seien auch die Planungen für den bevorstehenden Umzug längst angelaufen. Dieses Mal, freute sich Walter, werden sämtliche Hechinger Stadtteile mit von der Partie sein, an Gästen werde unter anderem eine Tanzgruppe aus der ungarischen Partnerstadt Hódmezővásárhely erwartet. Und auch die Burg Hohenzollern „möchte gerne mitmachen“, ließ der 3. Vorsitzende wissen. Man stehe in Kontakt.

Höhepunkt für Klein und Groß

Anke Gärtner blickte zunächst auf den letztjährigen Seniorennachmittag zurück und kündigte für den nächsten am 17. Juli einen Auftritt des Hechinger Theatertrepple an. Wieder einen Höhepunkt nannte sie in ihrer Rückschau die Festhandlung am zurückliegenden Kinderfestsamstag. Dieses Jahr werde man, informierte sie, jedoch mehr Sicherheitskräfte abstellen müssen, weil die Eltern zuletzt zu sehr drängten, um ihre Kinder nach der Aufführung wieder in die Arme nehmen zu können. Franz Ermantraut bedauerte, dass der Sporttag im vergangenen Jahr dem schlechten Wetter zum Opfer fiel; dafür vermeldete Jürgen Fischer wieder knapp 30 kleine Teilnehmer am ADAC-Fahrrad­turnier.

Erfolgreich bewertete Stefan Walter den „zauberhaften Nachmittag“ 2019 mit Streichelzoo, Jonglage und mehr. Vor allem Jupp & Joschka hätten mit über 100 Zuschauern für ein volles Zirkuszelt gesorgt.

Um weitere Kioskbetreiber bemüht

Iris Merkel-Beck berichtete für den verhinderten Markus Best von den Aktivitäten des Fanfarenzugs – nicht nur während des Kinderfests, sondern auch darüber hinaus, beispielsweise beim Rutenfest in Ravensburg. 42 Aktive zählt die Gruppe: 23 Trommler, 16 Fanfaren und drei Fahnenträger. Sein Wunsch für dieses Jahr: neue Kopfbedeckungen. Franz Ermantraut stellte für den erkrankten Konrad Steffen-Kohler fest, dass der Festbetrieb im Weiher wieder bestens organisiert gewesen sei. Und wenn’s zum Auftakt am Freitagabend auch geregnet habe: Die Verpflichtung der Band James Torto & friends habe sich gelohnt – weil sie für volle Kioske gesorgt habe.

Apropos: Jürgen Fischer führte ergänzend aus, dass die Irma-West-Gemeinschaft fürs nächste (oder übernächste) Jahr bemüht sei, weitere Vereine für den Festbetrieb gewinnen zu können. Zumal die aktuell sieben Kioskbetreiber auch nach eigenem Bekunden an ihre Grenzen gestoßen seien. Für den Vergnügungspark konnte Fischer neun neue Fahrgeschäfte vermelden – unter anderem eine Geisterbahn.

Alle Rädchen laufen zusammen

Franz Ermantrauts Fazit: „Bei uns läuft alles in einem großen Rad zusammen.“ Dem werde gewiss auch unter einer neuen Führung so bleiben. Im April sollen die Weichen für Ermantrauts Nachfolge gestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Regularien gab Kassiererin Gabi Hein ihren Jahresbericht; Kassenprüfer Dieter Wirth bescheinigte ihr eine tadellose Buchführung. Der Entlastung des gesamten Vorstands, herbeigeführt von der Ersten Beigeordneten Dorothee Müllges, stand danach nichts mehr im Wege.

Wohlwollend zur Kenntnis genommen und verabschiedet wurde zuletzt auch die Haushaltsplanung für 2020.

