Rangendingen DLRG-Rettungsschwimmer bei den Besten dabei

Rangendingen / Von Ralf Dieringer

Die Anschaffung eines neuen Schlauchbootes ermöglicht der DLRG optimale Rettungseinsätze am Rangendinger Stausee.

Persönlichkeit, Verantwortung und Ausdauer sind nur einige von vielen Tugenden, an denen die jungen Rettungsschwimmer Woche für Woche arbeiten. Dass nicht nur das Schwimmtraining wichtig ist, sondern auch beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse, betonte Oliver Strübel, technischer Ausbildungsleiter, im Rahmen der Hauptversammlung. Und hier sind die DLRG-Mitglieder der Ortsgruppe Rangendingen sehr aktiv.

Auch Bürgermeister Johann Widmaier findet, dass man sich durch die gut ausgebildete Ortsgruppe in den Sommermonaten am Stausee stets sicher fühle. Daher war es für die Gemeinde eine Selbstverständlichkeit, den Rettungsschwimmern bei der Anschaffung eines neuen Rettungsschlauchbootes mit einem Zuschuss finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn es außer kleineren Wehwehchen im vergangen Jahr auch keine größeren Vorfälle beim Stausee-Wachdienst gab, ist eine wichtige Grundausrüstung für den etwaigen Ernstfall unabdingbar.

Dietmar Wiest, Vorsitzender der Ortsgruppe, dankte in seinem Bericht nicht nur der Gemeinde, sondern auch dem Bezirk, der ebenfalls bereit war, das neue Boot zu bezuschussen. „Wir hoffen auf ein ruhiges Jahr – das ist dann immer ein positives Zeichen“, blickte Wiest hoffnungsvoll in die Zukunft. Die angestrebte Ruhe wird im Sommer jedoch in jedem Fall für ein Festwochenende unterbrochen. Am 7. und 8. Juli feiert die DLRG-Ortsgruppe Rangendingen nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. Passend zur Haupttätigkeit im Sommer, soll am Stausee gefeiert werden. Um für das Jubiläum und den weiteren anstehenden Aufgaben handlungsfähig zu sein, braucht es einen intakten Vorstand. Dieser wurde bei den Wahlen in allen Ämtern ausnahmslos wiederbesetzt. Dietmar Wiest wurde auf weitere drei Jahre als Vorsitzender gewählt. Ronny Zanger, bisher Beisitzer, übernimmt ab sofort das Amt des Stellvertreters, das zuvor jahrelang sein Vater Hubert innehatte. Hannah Zug übernimmt die Nachfolge von Isabel Vollmer als Jugendwart und Ellen Kienzle rückt als Beisitzer ins Vorstandsgremium auf. Alle übrigen Amtsinhaber stellten sich erneut zur Wahl und wurden wiedergewählt.

Neben den wichtigen Diensten am Stausee und den Personalentscheidungen gab es auch im sportlichen Bereich Positives zu vermelden. So ergatterten die Schwimmer Sebastian Reimold, Yannik Hurm, Moritz Hurm und Max Epple in der Altersklasse 15/16 männlich den Bezirksmeistertitel. Frank Weber, Vertreter des Bezirks Zollernalb, bescheinigte der Ortgruppe eine der besten und aktivsten zu sein, und lobte nochmals die bravourös funktionierenden Wachdienste am Rangendinger Stausee.

Die für dieses Jahr vorgesehenen Mitgliederehrungen werden beim Jubiläumsfest im Sommer überreicht.