Hechingen Bechtoldsweiler punktet mit großem Teamgeist

Hechingen / Von Hardy Kromer

Die zwölfköpfige Landeskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde mit dem Planwagen durch Bechtoldsweiler chauffiert.

Das große Lob nach einer zweieinhalbstündigen, perfekten Präsentation sprach der Vorsitzende der Landeskommission höchstpersönlich aus: „Ich kann Sie nur beglückwünschen, an so einem wunderbaren Platz auf der Welt zu wohnen“, sagte Dr. Konrad Rühl an die Adresse von Ortsvorsteher Günther Konstanzer und das 20-köpfige Vorbereitungsteam von Bechtoldsweiler. Doch nicht nur die herrliche landschaftliche Lage des Rammertdorfes und der Weitblick Richtung Achalm und Zoller beeindruckten die zwölf Kommissionsmitglieder, sondern auch das große bürgerschaftliche Engagement: „Sie stellen ganz viel auf die Beine“, bescheinigte der Jurychef den Bechtoldsweilernern.

Die hatten zuvor in der Tat sämtliche Schokoladenseiten ihres Dorfes gezeigt – und es den Juroren noch extra bequem gemacht. Eine gute Stunde lang wurde die Kommission im Planwagen durch den Flecken gefahren, und auch Traktorfahrer Walter Haag erntete dicke Komplimente, auch wenn sich die Kommission „richtig durchgeschüttelt“ fühlte. Es ging hinaus zum Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins, wo die Macher des ältesten Vereins im Dorf wahlweise Mirabellenschnaps oder Apfelsaft ausschenkten. Beim „schönsten Friedhof der Stadt“, so Günther Konstanzer, wurde ebenso Halt gemacht wie an der Fläche für das Neubaugebiet „Mittelwies“. Dort soll bekanntlich auch ein Kindergarten gebaut werden, denn Bechtoldsweiler, so freute sich der Ortsvorsteher, erlebe derzeit einen Babyboom: „Meine Frau strickt Schühchen für die Neubürger und kommt fast nicht hinterher.“

Einer, der zum Babyboom beiträgt, ist Bürgermeister Philipp Hahn. Er war den ganzen Nachmittag dabei und rühmte das „außergewöhnliche Zusammenspiel der Generationen“ im Dorf. Jung und Alt würden genauso prächtig harmonieren wie Alteingesessene und Neubürger. Teamgeist, Eigeninitiative und nachhaltige Dorfentwicklung – diese Vorzüge belegten die Bechtoldsweilerner mit einer Fülle von Beispielen – vom Bürgerhausbau über die Kirchenrenovierung bis hin zum Feuerwehrhaus. In der „Wohlfühlgemeinde“ (so Roland Ling) wird nur das Fehlen einer Dorfwirtschaft als Mangel empfunden und ein wenig noch dem nach 15 Jahren gescheiterten Genossenschaftsladen nachgetrauert. „Da waren wir der Zeit einfach voraus“, stellte Konstanzer fest.

Wie sehr sie im Übrigen auf der Höhe der Zeit sind, werden die Bechtoldsweilerner am Freitag erfahren. Dann kürt die Kommission den Landessieger im Dorfwettbewerb und gibt die übrigen Ergebnisse bekannt.