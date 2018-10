Bechtoldsweiler Bechtoldsweiler hat seine Medaille

Next

Hechingen / Franz Buckenmaier

Im feierlichen Ludwigsburger Rahmen hat Bechtoldsweiler seine Silbermedaille für „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalten.

Vor dem Schnee gab es den Medaillenregen: Im Ludwigsburger Forum am Schloßpark gab es bei der Abschlussveranstaltung des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ Auszeichnungen in Masse. Mitten drin: Bechtoldsweiler und Stetten bei Hechingen. Angereist waren die Delegationen von vier Dörfern mit Goldmedaillen, fünf Silbermedaillengewinnern, fünf Trägern der Bronzemedaillen und 14 Sonderpreisgewinnern.

Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, betonte, dass die

Stärke des ländlichen Raums die Menschen seien, die dort leben,

ihn mitgestalten und so zu dessen Zukunft beitragen. Hauk: „Der ländliche Raum ist eine ökologische und ökonomische Kraftquelle des Landes.“ Ländliche Regionen blieben attraktiv, wenn Menschen dort gerne leben und arbeiten. Viele mittelständische Weltmarktführer seien dort zu Hause. Es gebe hohe Lebensqualität für Jung und Alt, und dort sei die Heimat des Ehrenamts und des Miteinanders.

Diese komme deutlich zum Ausdruck im Mitmachen beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.Was da in den Dörfern geschehe, so Hauk weiter, sei bewundernswert. Der Wettbewerb werde zum Zukunfts- und Nachhaltigkeitsprozess mit Initialzündung. Das Engagement der Bürger gehe Hand in Hand mit den Entwicklungsprogrammen des Landes.

Bei den Auszeichnungen standen zuerst die 14 Sonderpreisträger auf der Bühne. Darunter war Stetten bei Hechingen, das angereist war mit Bürgermeister Philipp Hahn, Ortsvorsteher Hannes Reis und drei Mitgliedern des Ortschaftsrates. Minister Peter Hauk und der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski, überreichten die Auszeichnung für, so der originale Wortlaut, hervorragendes Engagement der Kommune in Integration, Inklusion, Jugendförderung und Geschichts- beziehungsweise Brauchtumspflege. Zur Urkunde gab es ein Geldgeschenk, gestiftet vom Landkreistag.

Nach der Auszeichnung der fünf Orte, welche die Bronzemedaille gewonnen haben, standen die Silbermedaillengewinner bereit. Dazu zählte auch der Hechinger Stadtteil Bechtoldsweiler. Der war vertreten wiederum durch Bürgermeister Philipp Hahn, Ortsvorsteher Günter Konstanzer und eine einer große Delegation von Bürgern. Bechtoldsweiler erhielt diese Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen dörflichen Heimat. Minister Peter Haug händigte die Siibermedaille und ein Geldgeschenk an die Vertreter von Bechtoldsweiler aus.

Ortsvorsteher Günter Konstanzer erläuterte auf der Bühne ausführlich das bürgerschaftliche Engagement und das dörfliche Gemeinschaftsleben im Stadtteil Bechtoldsweiler. So soll es nun auch weitergehen: Auch die zukünftigen Ziele wurden erwähnt. In Ludwigsburg wurde erneut deutlich: Hechingen kann stolz sein auf Bechtoldsweiler und Stetten.

Info Vertreter von Baden-Württemberg beim bevorstehenden Bundeswettbewerb ist der Goldmedaillengewinner Ulm. Natürlich nicht das große an der Donau, sondern das kleine im Ortenaukreis, ein Ortsteil von Renchen.