Es ist geschafft: Von nun an haben alle Abteilungen der Hechinger Feuerwehr ein wassertragendes Fahrzeug.

Sage und schreibe 32 Jahre alt war das Einsatzfahrzeug der Abteilung Bechtoldsweiler. Jetzt endlich wurde es ausgemustert und der Abteilung Boll als Zweitfahrzeug überstellt. In einer Feierstunde erhielt das neue TSF-W der Bechtoldsweiler Feuerwehr seinen Segen.

Zu Beginn zollte Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn den Feuerwehrkameraden höchsten Respekt für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und betonte in seiner Ansprache, dass die Feuerwehr bei der Verwaltung und im Gemeinderat einen sehr hohen Stellenwert genießt. Das Zusammenspiel der Abteilungen in Hechingen funktioniere bestens. Das zeige sich bei den vielen gemeinsamen Übungen, so Hahn. Die Feuerwehren machten an den Stadtgrenzen nicht halt, sondern zeigen Weitblick und fahren weiter, um zu helfen. „Vielleicht sollten mehr Feuerwehrleute in die Politik gehen“, betonte Hechingen Stadtoberhaupt.

Der stellvertretende Gesamtstadtkommandant Frank Brecht hob in seiner Rede die Kameradschaft und den guten Zusammenhalt der Wehren in Hechingen hervor. Frank Brecht wünschte den Feuerwehrkameraden allseits gute Fahrt und gesunde Rückkehr von den Übungen und den Einsätzen.

Für den schnellen und effizienten Erstangriff sind die wasserführenden Einsatzfahrzeuge geradezu prädestiniert, stellte Kreisbrandmeister Stefan Hermann fest. Mit Bechtoldsweiler seien nun alle Hechinger Abteilungen mit solchen Fahrzeugen ausgerüstet.

Abteilungskommandant Jochen Basler ging in seiner Ansprache vor allem auf die technischen Feinheiten des neuen TSF-W ein.

Mario Müller, Kommandant der befreundeten Feuerwehr aus St. Gerold in Vorarlberg/Österreich, gratulierte der Wehr und überbrachte ein Gastgeschenk.

Im Anschluss segnete Diakon Ralf Rötzel das neue Fahrzeug der Bechtoldsweiler Wehr und wünschte den Feuerwehrkameraden eine gesunde Rückkehr von den Einsätzen.