Wer im Fernsehen die Spenden-Gala der José-Carreras-Leukämiestiftung Deutschland im MDR aus Leipzig eingeschaltet hatte, der sah schon beim ersten Einblenden von Veranstaltungen zu Gunsten der Stiftung den Namen Hechingen erblicken und einen Ausschnitt aus der Benefizshowtanz-Veranstaltung vom 27. April in der Stadthalle „Museum“.

Vorschlag kommt sofort an

Im Jahr 2017 hatte die damalige Mitvorsitzende der Narrenzunft Hagaverschrecker Stetten Beatrice Wolf sich diese jährliche Spendengala angesehen und war von den Schicksalen der Leukämiekranken und der Arbeit der José-Carreras-Stiftung so beeindruckt, dass sie überlegte, was man in Stetten Gutes zu einer solchen Sache beitragen könnte. So sprach sie mit den Tanzgarden der Narrenzunft Stetten, und die Frauen waren sofort Feuer und Flamme für einen Beitrag. Beatrice Wolf setzte sich mit der Sekretärin der Stiftung, Iris Grimmeisen, in Verbindung, um sich über die Durchführung einer derartigen Benefizveranstaltung zu erkundigen. Nach dieser Rücksprache war sie der Ansicht, dass man eine sehr erfolgreiche Veranstaltung nur mit viel Unterstützung und Hilfe machen kann. Bei einer Zusammenkunft und Besprechung mit Nachbarzünften ließen sich die Narrenzunft aus Boll, die Zoller-Hexen Hechingen und die Narrenzunft Geislingen zur Unterstützung der Hagaverschrecker mit ins Boot holen.

Viele Unterstützer

So kam es dann, dass man nach vielen Vorbereitungen den großen Benefizshowtanz zu Gunsten der José-Carreras-Stiftung zu Wege brachte. Sie fand im Hechinger „Museum“ statt mit Unterstützung durch die Stadt Hechingen, welche die Halle zur Verfügung stellte, und einer Firma, die im Rahmen eines Ausbildungsprojekts ihrer Lehrlinge erheblich zum Erfolg beitrug. Bei Bewirtung, Auf- und Abbau fanden die Veranstalter viele Helfer aus Vereinen. Spenden von Firmen, Einzelpersonen und der Tanzgarde der Salzschlecker Stetten bei Haigerloch kamen direkt in die Kasse, und auch Geld durch Werbung von Firmen kam zu den Spenden. Der gesamte Reinerlös aus der Veranstaltung kam dann dazu und so kam man auf die Summe von 6298 Euro für diese Stiftung.

An der Veranstaltung am 27. April nahmen dann Tanzgarden und Tanzgruppen aus vielen Vereinen Teil, insgesamt 15. Beteiligt haben sich die Tanzgruppen SV Weilheim, Narrenzunft Gruol, Spandalenballett Geislingen, Pflommaballett Erzingen, TSV Sauldorf, Narrenzunft Fischingen, Salzschlecker Stetten bei Haigerloch, Narrenverein Stetten u.H., Narrenverein Hart, TSV Stein, Narrhalla Boll, TV Epfendorf, Narrenzunft Dettingen, Dance Denomination Altoberndorf und natürlich der Narrenzunft Hagaverschrecker.

Einladung nach Leipzig

Diese Veranstaltung kam bei der José-Carreras-Stiftung Deutschland mit Sitz in München so gut an, dass die Initiatorin Beatrice (Betzi) Wolf zur großen Fernsehgala des Mitteldeutschen Rundfunks nach Leipzig eingeladen wurde und den Scheck mit 6298 Euro an den berühmten Opernsänger José Carreras, der die Stiftung vor 25 Jahren gegründet hatte, persönlich übergab. Dies war für Beatrice Wolf ein unvergessliches Erlebnis. Sie durfte sowohl der Hauptprobe als auch der Fernsehsendung in der Messehalle beiwohnen. Dazwischen fand die Scheckübergabe statt, bei der sich José Carreras persönlich bei ihr für ihre Initiative bedankte. Sein Dank galt auch allen Mitwirkenden und Unterstützern.

Angi Wehrmann getroffen

Im Anschluss an die Sendung war Beatrice zur „Afterparty“ mit vielen prominenten Gästen eingeladen, wo sie auch noch mit der aus Rangendingen angereisten Angi Wehrmann zusammentraf. Nach einer erlebnisreichen Galanacht kehrte Beatrice Wolf wieder nach Stetten zurück, ergriffen von den Schicksalen der Leukämiekranken, von den Erfolgen der Stiftung, aber auch von den traurigen Fehlschlägen, die gezeigt wurden, mit dem Vorsatz, nochmals eine derartige Benefizveranstaltung zu initiieren.

