Hechingen Baxter-Mitarbeiter sammeln für „Glücksgriff“

Hechingen / Diana Maute

Wieder ein „Glücksgriff“: Mitarbeiter der Firma Baxter haben Sachspenden für den Second-Hand-Laden der Caritas gesammelt.

Wer kennt das nicht? Im heimischen Kleiderschrank stapeln sich die Klamotten, gerade im Übergang der Jahreszeiten ist man wild entschlossen, endlich mal wieder auszumisten. Und fördert dabei Hosen, Jacken, Pullis und Schuhe zutage, die nur ganz selten, vielleicht sogar noch nie getragen wurden. Zum Wegwerfen sind die Sachen viel zu schade, warum also nicht jemand anderen damit glücklich machen?

So oder so ähnlich dachten sich das auch die Mitarbeiter der Firma Baxter, die in den vergangenen Wochen fleißig ihre Schränke aussortiert haben, um die nicht mehr benötigten Kleidungsstücke an den neuen Hechinger Second-Hand-Laden „Glücksgriff“ des Caritasverbandes im Dekanat Zollern zu spenden. Sage und schreibe 14 vollbepackte Kartons sind dabei zusammengekommen. „Rund 500 Kleidungsstücke dürften es sein“, konstatierte Baxter-Geschäftsführer Dr. Thomas Ertl, der die Spenden mit seinen Mitarbeiterinnen Margot Kaiser und Barbara Kögel an Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert, dessen Assistentin Annika Schlaich sowie Ladenleiterin Ursula Koschak übergab.

„Das beweist einmal mehr das große soziale Engagement der Firma Baxter und dafür sind wir sehr dankbar“, zeigte sich Elmar Schubert begeistert von der Idee für die Sachspendensammlung. „Solche Aktionen geben uns Rückenwind“, blickte er auf den Umzug des Tafelladens und des Second-Hand-Ladens zurück, einen „Meilenstein“ für die Caritas und ihre Mitarbeiter, der mit hohen Kosten und viel Arbeit verbunden gewesen sei. Umso wertvoller sei die Unterstützung der Firma Baxter und ihrer Mitarbeiter.

Die Sachspendensammlung ist nicht die erste Aktion, bei der Baxter eine Einrichtung des Caritasverbands unterstützt. „Wir haben in der Vergangenheit schon viel gemeinsam auf die Beine gestellt“, unterstrich Ertl, dem solche Projekte sehr wichtig sind. „Wir sind eine große Firma und mir liegt sehr viel daran, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich sozial zu engagieren.“ Letztere lassen sich laut Margot Kaiser, Sozialreferentin bei Baxter, nicht zweimal bitten, wenn es darum geht, Gutes zu tun.

Dass unter den Spenden viele Jacken und Pullover für die kalte Jahreszeit sind und auch Kinderbekleidung stark vertreten ist, freut Ladenleiterin Ursula Koschak ganz besonders. „Viele Kunden haben bereits nach Wintersachen gefragt, gerade für Kinder besteht hier großer Bedarf“, weiß sie. Der neue „Glücksgriff“-Laden finde bei den Kunden viel Anklang. Bereits wenige Wochen nach der Eröffnung sei zu spüren, dass mehr Kunden in den Second-Hand-Laden kommen, als das am alten Standort der Fall war. Dazu, dass auch die Auswahl stimmt, haben die Baxter-Mitarbeiter mit ihrer Spende viel beigetragen.