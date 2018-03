Burg Hohenzollern Baxter-Mitarbeiter beschenken Kira-Kinder

Burg Hohenzollern / Roland Beck

Die bunten Päckchen und Pakete sind an die Kinder adressiert, die in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen und im Rahmen der Stiftung in den Sommermonaten auf Burg Hohenzollern eine sorgenfreie Zeit verbringen. „Als einer der größten Arbeitgeber der Region ist es uns ein Anliegen, unsere 1300 Mitarbeiter für soziales Engagement zu motivieren“, erklärte Dr. Thomas Ertl, Geschäftsführer des Baxter-Standorts in Hechingen, bei der Geschenkeübergabe.

Zusammen mit Margot Kaiser, der Sozialreferentin der Firma, hatte er im Betrieb über 200 vorgedruckte Wunschzettel ausgelegt, die Geschenkideen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aufzeigen. Nach kurzer Zeit waren die Zettel vergriffen, die Mitarbeiter gingen einkaufen: Spielzeug, Kuscheltiere, Brettspiele, Bücher, T-Shirts, Gutscheine für Freizeiteinrichtungen – jeweils im wertgleichen Rahmen. Damit die Geschenke auch sinnvoll den Kindern zugeordnet werden können, tragen sie den jeweiligen Wunschzettel, der um Hinweise zum Inhalt ergänzt wurde.

„Das ist eine wunderbare Idee, und ich danke den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung der Firma Baxter in Hechingen, dass sie die Kira-Stiftung mit einer so tollen Aktion unterstützen“, freute sich Prinzessin Sophie von Preußen. Als Stiftungsvorsitzende plant und organisiert sie die Aufenthalte der Kindergruppen auf der Burg Hohenzollern. Zur kommenden Saison – die erste Gruppe wird im Mai erwartet – hat sie auch die in die Jahre gekommenen Stiftungsräume im dritten Stock der Burg grundlegend renovieren lassen.

Die Stiftung wurde 1952 von Prinzessin Kira und Prinz Louis Ferdinand von Preußen, den Großeltern des heutigen Hausherrn Georg Friedrich Prinz von Preußen, gegründet. Seither ermöglichte sie mehr als 13 000 jungen Gästen kostenlose Ferienaufenthalte auf der Burg. Die Stiftung verfügt über 25 Betten, Sanitärräume, Aufenthaltsraum, Speiseraum und Küche und engagiert für die jeweilige Saison immer eine Hauswirtschafterin. Der laufende Unterhalt wird hauptsächlich über Spenden finanziert, die etwa beim alljährlichen Kira-Konzert zusammenkommen.