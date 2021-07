Bei den Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U 18 und U 20 am Wochenende in Weingarten zeigten sich die Nachwuchs-Mehrkämpfer der LG Steinlach-Zollern nach dem Ende des Corona-Lockdowns schon wieder in absoluter Topform und holten insgesamt sieben Medaillen. Vier Medaillen ging...