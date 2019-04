„IHK vor Ort“: Bürgermeister Philipp Hahn beobachtet Boris Palmers Tübinger Initiative sehr genau.

Rund 70 Hechinger Unternehmerinnen und Unternehmer kamen in der Stadthalle „Museum“ zusammen, um sich mit Bürgermeister Philipp Hahn, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Kreishandwerkerschaft auszutauschen. Topthemen waren die Umgestaltung des Obertorplatzes, der Breitbandausbau und der Leerstand in der Innenstadt.

In einer offenen Runde diskutierten die Unternehmer mit Bürgermeister Hahn. Zunächst ging es um die Umgestaltung des Obertorplatzes. Es soll bekanntlich ein innerstädtischer Platz mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Das geht jedoch zunächst zu Lasten der vorhandenen Parkplätze. Hechinger Einzelhändler sind in Sorge, dass dadurch die Erreichbarkeit sinkt und die Kundenfrequenz abnehmen könnte. Zudem könnten lange Bauzeiten das Geschäft zusätzlich belasten. Hahn versicherte, dass der Umbau in zwei Jahren zu schaffen sei und versprach: „Wir werden alle Interessen berücksichtigen.“ Aus Sicht der IHK ist eine Modernisierung notwendig. „Die ansässigen Unternehmen werden davon profitieren“, meint Matthias Miklautz, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Zollernalbkreis.

Zudem beklagten einige Unternehmer den Leerstand in der Innenstadt, der den Standort für Geschäftsansiedlungen unattraktiv macht. Die Stadt versuche, wo immer möglich, leerstehende Gebäude zu kaufen, versicherte Hahn. Gleichzeitig seien ihm oft die Hände gebunden, wenn Eigentümer weder verkaufen noch entwickeln wollen. Die vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer gestartete Initiative zu einem Bau- und Entwicklungsgebot beobachte die Stadtverwaltung daher sehr genau.

In Sachen Breitband ist Hechingen ein gutes Stück vorangekommen. Die Gewerbegebiete Linsenäcker und Lotzenäcker sollen im Juli schnelles Internet haben. Im Vergleich zu den Nachbarkommunen sei Hechingen beim Thema Breitband gut aufgestellt. „Es geht voran“, so Hahn, „wir haben einen Glasfaser-Plan für alle Stadtgebiete.“ Ziel seien „Glasfaser-Anschlüsse bis an jede Haustür“.