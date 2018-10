Jungingen Baustellen stehen vor dem Abschluss

Am Ortsausgang in Richtung Killer wurden am Freitag Pflastersteine eingebaut. © Foto: Sabine Hegele

Jungingen / Von Sabine Hegele

Noch zwei Baustellen gilt es in Jungingen vor dem Wintereinbruch fertigzustellen: jene im Oberdorf, am Ortsausgang in Richtung Killer, sowie jene in der Schüttestraße beim Hallenbad. Die dritte der Junginger Baustellen, jene hinter dem Ridi-Neubau, ist bereits abgeschlossen. Dort wurde, erläuterte Bauhofleiter Klaus Ritter dem Junginger Gemeinderat am Donnerstagabend, das alte Geländer durch einen neuen Zaun ersetzt; außerdem wurde eine Absturzsicherung eingebaut.

Im Oberdorf galt es, die Stützmauer zu erneuern. Am Freitag wurden, wie von Ritter am Abend zuvor angekündigt, Pflastersteine verlegt.

Gearbeitet wird auch noch in der Schüttestraße. Sie bekommt auf Höhe des Schwimmbads neue Randsteine; des Weiteren wurden drei Leerrohre sowie ein Kabelkanal fürs Breitband verlegt.

Die Verwaltung ist guter Dinge, dass die Baustellen in Bälde abgeschlossen sind. Über den Winter sei dann Ruhe, informierte Bürgermeister Harry Frick seinen Gemeinderat.