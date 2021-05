Die am 1. März begonnenen Kreisel-Bauarbeiten am Ortseingang von Rangendingen aus Richtung Hechingen laufen wie geplant. Am Donnerstagnachmittag kam es zur Teilöffnung des Kreisels für den Straßenverkehr. Am Morgen wurden noch schnell die Fahrbahnmarkierungen gezogen.

Einige Anwohner dürfen aufa...