Hechingen Bauarbeiten an Luzen-Brücke im Zeitplan

Hechingen / Melanie Steitz

Seit Sonntag rumort es am St.-Luzen-Weg. Die Arbeiten für die neue Betonbrücke sind in vollem Gange.

Sogar die Schneeflocken halten die Hechinger nicht davon ab, am Sonntag einen Blick auf die aktuelle Brückenbaustelle am St.-Luzen-Weg zu werfen. Mit Schirmen bewaffnet spazieren sie auch in Gruppen dort hin. Wie die Vorbereitungen für das Verschieben einer massiven Überführung um 14 Meter ausschaut, sehen die Einwohner schließlich nicht alle Tage.

Die Arbeiten haben am Sonntag, 0.45 Uhr, begonnen. Die neue, 1200 Tonnen schwere Bahnbrücke am St.-Luzen-Weg ist aus Beton und misst 12,50 Meter Länge, ist 6,40 Meter breit und weist eine Höhe von vier Metern auf. 128 Stunden und 15 Minuten soll die Umsetzung des Bauprojekts dauern. Ab 9 Uhr müssen die Züge der Deutschen Bahn (DB) am Freitag, 2. November, wieder auf den Gleisen zwischen Sigmaringen und Tübingen rollen.

Mit 17 Arbeitern vor Ort

„Trotz des schlechten Wetters liegen wir im Zeitplan“, betont Bauleiter Ralph Deyle vom Metzinger Unternehmen Brodbeck am Sonntag. Er und Fadime Esen, Bauüberwacherin von der DB-Engineering und Consulting, sind mit 17 Arbeitern vor Ort. „Wir brechen gerade die Brücke ab. Als nächstes wird dann langsam abgetragen, so dass wir übermorgen Betonfundamente für den neuen Standort der Brücke betonieren können“, erläutert Deyle. Besondere Vorkommnisse habe es bis jetzt nicht gegeben.

Zeitgleich ist die Firma Brodbeck an zwei weiteren Standorten beschäftigt. In Stetten läuft die Vorbereitung für eine Ersatzbrücke, in Bisingen gibt es die gleichen Arbeiten wie in Hechingen, so Bauleiter Deyle. 38 Bauarbeiter braucht es für alle drei Stellen insgesamt.

Die alte, 1920 erbaute Brücke am St.-Luzen-Weg habe ihr Lebensende mittlerweile erreicht, sagt Deyle. Das schlechte Wetter sei für die Bauarbeiter zwar „nicht motivationsfördernd“, weil das Brodbeck-Team in diesem Jahr bisher nur auf Baustellen gearbeitet hat, als das Wetter noch schön war. Aber die Arbeiter seien warm angezogen und könnten sich in den Containern aufwärmen. Außerdem: „Die Männer sind hart im Nehmen. Alles gut“, sagt er.