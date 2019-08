Der 25-jährige Fotograf Bartosch-Matthias Kaletha nahm phänomenale Unterwasser-Bilder einer jungen Frau auf. Das Verblüffende daran? Die Aufnahmen entstanden im Studio in Balingen.

Grundsätzlich wollte der 25-jährige Bartosch-Matthias Kaletha schon immer etwas mit Unterwasser-Fotografie machen. „Ich hatte diese Idee schon lange“, sagt er. Nun hat sich der Balinger, der seine Fotografen-Laufbahn bei Foto Keidel in Hechingen begann, dieser Herausforderung gestellt.

Ende April war es so weit: Das Unterwasser-Shooting der besonderen Art, nämlich im Studio in Balingen, stand an. Und dafür wäre eine spezielle technische Unterwasser-Ausrüstung nötig gewesen, aber die war dem Profi zu teuer. Und eine solche auszuleihen, war ebenfalls nicht sein Ding. Zu hoch ist doch das Risiko, etwas davon zu beschädigen und am Ende eine hohe Rechnung zu begleichen. Das weiß der 25-Jährige aus Erzählungen.

„Unterwasser“-Bilder entstehen im trockenen Studio

So kam Bartosch-Matthias Kaletha, der auch beruflich als Fotograf in Balingen tätig ist, die Idee, die „Unterwasser“-Bilder im quasi trockenen Studio aufzunehmen. Mehr als eine Kiste und einen Ventilatoren braucht er dafür nicht. Und natürlich Photoshop, das ist auch wichtig.

Wer Kalethas Werke kennt, weiß, dass sein künstlerischer Anspruch weitaus höher ist, als „nur“ auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Das gewisse Etwas bekommen die Fotos erst in der Postproduktion am Computer. Dann verbringt Kaletha Stunden damit, diese am Bildschirm mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop zu bearbeiten. Denn Abdrücken kann ja schließlich jeder.

Die Idee für das Unterwasser-Shooting trug der 25-Jährige schon länger mit sich herum. Die Umsetzung erfolgte dann aber ganz spontan. Seine Freundin Tamara Kienzle verwandelte sich dafür in eine schöne Unterwasser-Nixe. Grazil und leichtfüßig „schwebt“ sie im Wasser. Ihr Blick ist geheimnisvoll und ein klein wenig melancholisch. Zwei Wochen hat es dann schließlich gedauert, bis die finalen Bilder im Kasten, sprich vollendet, waren.

Dass Zeit manchmal noch wertvoller ist als Geld, weiß der Fotograf. Und so nutzt Kaletha bei seinen Aufnahmen in der Freizeit das unter Künstlern weitverbreitete Prinzip Time for pictures (TFP). Die Fotomodelle bekommen keine Gage, werden aber mit den Resultaten der Aufnahmen entlohnt. Sie wiederum schenken dem Fotografen ihre Zeit und erhalten die Bilder zur freien Verfügung. Eine gute Symbiose für beide Seiten.

„Diese Frau ist einfach der Wahnsinn“

Ein weiteres, vielfach von der Instagram-Community geherztes Foto auf Kalethas Account entstand erst kürzlich, Anfang August, im Mannheimer Luisenpark. Wieder war Freundin Tamara Kienzle das Model. „Diese Frau ist einfach der Wahnsinn, ohne übertreiben zu wollen“, schwärmt der Fotograf im Nachhinein. „Nach einer nervigen Autofahrt nach Mannheim hat sie trotz all dem Stress mit Einchecken ein krasses Make-up präsentiert und hatte noch die Motivation am späten Abend diese Bilder im Luisenpark zu machen“, schreibt der 25-Jährige auf Instagram.

Seit 2018 ist Kaletha als Fotograf beim Fotostudio Lengerer tätig. „Die Fotografen deiner Heimat“, wie sie sich nennen, arbeiten in den Studios in Balingen und Ebingen. Kaletha führt das Leben eines 24-Stunden-Fotografs, trennt aber berufliche und private Fotografien voneinander. In seiner Freizeit lichtet er nur gezielte, fantasievoll kostümierte Fotomodelle – eben nach dem TFP-Prinzip. Beruflich ist er bei Hochzeiten und ähnlichen Veranstaltungen sowie Terminen.

Seine Leidenschaft für den Beruf entdeckte er während der Vorbereitung zu seinem Abitur im Fach Gestaltungs- und Medientechnik an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen. Schon damals probierte er viel mit Photoshop aus.

Seine Ausbildung machte er in Hechingen

Nach seinem Praktikum beim Fachgeschäft Foto Keidel in Hechingen begann er 2014 seine Ausbildung zum Porträtfotografen. Privat widmet er sich seither der freien Fotografie im Bereich Märchen und Fantasy. Seine erste Ausstellung hatte der junge Fotograf von 6. bis 27. Januar 2018 in der Galerie Schönherr in der Goldschmiedstraße 22 in Hechingen. Der Künstler Dietmar Schönherr war damals durch einen HZ-Artikel auf Kaletha aufmerksam geworden. Das gab dem jungen Talent erheblichen Aufwind. „Der Jobmarkt war dann doch ziemlich offen für mich“, plaudert er. Auch die Handwerkskammer Reutlingen zeichnete ihn mit dem dritten Platz für besondere Leistungen aus. Und auf Instagram hat der junge Ästhet ebenfalls Erfolg. So verabreden sich die Models mittlerweile gezielt mit dem Mann, der ihre Fotos vergoldet.

