Hechingen Barth darf im Nasswasen 16 Meter hoch bauen

Hechingen / Hardy Kromer

Auch wenn sich die Naturschützer verraten fühlen: Der Weg ist jetzt frei für eine Spedition im Nasswasen.

„100 Lkw täglich fahren künftig nicht mehr das Killertal hoch“, betonte Bürgermeister Philipp Hahn. Und auch Freie-­Wähler-Stadtrat Roland Huber nannte dies „ein Argument, das besticht“. Und selbstverständlich stärkt es auch den Wirtschaftsstandort Hechingen und mehrt die Gewerbesteuer-Einnahmen, wenn die Burladinger Spedition Barth in naher Zukunft in Hechingen groß baut. Deshalb fasste eine breite Mehrheit des Hechinger Gemeinderats am Donnerstagabend den Satzungsbeschluss, der den Weg für die Barth-Ansiedlung endgültig frei macht.

„Eine bittere Geschichte“

Sechs Räte stimmten gleichwohl dagegen und fanden teils deutliche Worte dafür, was mit dem einst grünen und ökologisch hochwertigen Nasswasen geschieht: Almut Petersen (Bunte Liste) sprach von einer „bitteren Geschichte“. Von dem Kompromiss, den die Nasswasen-Bürgerbewegung anno 2000 zähneknirschend eingegangen sei, sei jetzt „definitiv nichts mehr übrig“. Man habe die Vereinbarung „Stück für Stück ausgehöhlt“.

Sickingens Ortsvorsteher Gerhard Henzler zählte auf, was seither scheibchenweise geopfert wurde: die „Kleinteiligkeit“ der Bebauung ebenso wie die versprochene Dachbegrünung, die „Durchgrünung mit parkartigem Charakter“ ebenso wie die Höhenbegrenzung. Was jetzt möglich wird, ist ein 16 Meter hohes, gar nicht kleinteiliges Hochregallager samt Speditionshof und Verwaltungsbau. Und der Wunsch des Gemeinderates nach begrünten Fassaden scheitert an internationalen Handelsabkommen. Weil Barth auch Lebensmittel transportiert, dulden Verträge mit den USA kein Grün am Bau.

„Wenn man Vereinbarungen so bricht, dann schenken die Bürger den Behörden überhaupt keinen Glauben mehr“, stellte Henzler fest und gab damit Nabu-Chef Gert Rominger Recht, der die Räte in der Bürgerfragestunde davor gewarnt hatte, durch das Aufkündigen mehrerer Zusagen an die einstige Bürgerinitiative Vertrauen zu verspielen und „der Politikverdrossenheit Vorschub zu leisten“ – eine Einlassung, für die sich Rominger einen Ordnungsruf des Bürgermeisters einhandelte. Es sei in der Bürgerfragestunde „nicht zulässig, das Gremium auf diese Weise zu beeinflussen zu versuchen“, so Hahn.

Was auch beschlossen ist: Es wird ein Kreisverkehr zwischen Erddeponie und Nasswasen geplant, wo heute die B 27-Abfahrt auf die L410 trifft.