Das Tübinger Ärzteorchester bot im Hechinger „Museum“ ein überzeugendes Gastspiel mit Werken von Gabrieli, Vivaldi, Bach und Händel.

Üppig barocker Glanz verbreitete sich am Samstagabend in der Hechinger Stadthalle. Unter dem schlichten Motto „Barock“ begab sich das Tübinger Ärzteorchester unter Leitung seines Dirigenten Ulrich Bürck auf eine spannende Zeitreise. Barockmusik aus der Zeit zwischen 1600 und 1750 wurde gewissermaßen in Italien geboren, berühmte Komponisten wie Frescobaldi, Lappi und Gabrieli (Frühbarock), Bach, Händel und Vivaldi schufen in dieser Epoche ihre – bis heute häufig gespielten Werke.

Eindrucksvoll eröffnete ein festliches „Halali“ der Bläsergruppe mit der doppelchörigen „Canzone 26 a otto voci“ des frühbarocken, italienischen Meisters Pietro Lappi (1575-1630) das gut zusammengestellte, vielseitige Konzert. Ein stimmungsvoller Klang und ausgeprägter „Stereo-Effekt“ ergab sich durch die räumliche Aufteilung des achtköpfigen Ensembles in zwei Gruppen links und rechts der Bühne. Für einen durch und durch italienischen Tonfall sorgte eine der großen Berühmtheiten der Barockmusik überhaupt: Antonio Vivaldi (1678-1741). Sein „Concerto per l‘orchestra di Dresda“ in g-Moll, RV 577 wurde in Dresden uraufgeführt. In schwingend-bebendem Puls präsentierten die spielfreudigen und gut aufeinander eingestellten Musiker einen munteren und mitreißenden Vivaldi mit satter Klangfülle, ohne Transparenz und Durchhörbarkeit bis in die Einzelstimmen zu verlieren.

Bachs Brandenburgische Konzerte gehören heute zur musikalischen Weltliteratur: Mit und in ihnen trieb er die Gattung Konzert auf die Spitze und spannte einen ganzen konzertanten Kosmos auf. Sie sind Vorbild und Inspirationsquelle für Generationen von Komponisten und Musikern bis weit in die Gegenwart geworden. Mit feinen Nuancierungen, einer unermüdlich gestalteten und bestechenden Agogik entfaltete sich im „Brandenburgisches Konzert Nr. 4“ in G-Dur BWV 1049 ein bruchloser Strom von Musik, der mit jedem Moment spannender, ziselierter, beredter zu werden schien. Der Vortrag war erfüllt von Spiellaune und Klangkultur: konzertant aufgelockert und beschwingt. Im mittleren, langsamen Satz treten die „Fiauti d’echo“ (Marlene Bürck und Andrea Vincon, Blockflöten) zusammen mit der Sologeige (Viola Bürck) besonders in den Vordergrund. Die Idee des Echos ist hier eine sich wiederholende Unterbrechung einer Melodie. Es sind gewisse Kommata im ruhigen Musikfluss, die aufhorchen lassen.

Inmitten der Musik sitzend

Giovanni Gabrielis (1557-1612) Raummusik „Sonata pian e forte“ aus den Sacrae Symphoniae vermittelte den Konzertbesuchern noch einmal das Gefühl, inmitten der Musik zu sitzen. Hier kam der weiche und warme Klang des Blechs, der an keiner Stelle etwas von seiner Dichte verlor und in den leisen Stellen an Orgelklänge erinnerte, zum Tragen. Das Ensemble simulierte perfekt jenen Raumklang, den die antiphonale Komposition Gabrielis verlangt. In leichtes, federndes Gewand kleidete das Orchester Georg Friedrich Händels (1685-1759) „Concerto grosso“ h-Moll op 6/12. Die Instrumentalisten bewiesen Stilbewusstsein, Klangsinn und ein sicheres Gespür für die kompositorischen Strukturen.

Wenn der englische König Georg I. im 18. Jahrhundert ins Boot stieg, um mit Staatsgästen Lustfahrten auf der Themse zu machen, diente auch die Wassermusik von Georg Friedrich Händel zur Unterhaltung. Die zweite Suite ist wahrscheinlich am besten geeignet, um auf dem Wasser gehört zu werden. Hier gaben fast durchgehend Trompeten (Klaus Gosker, Jörg Lohner) und Hörner (Hartmut Swoboda, Andreas Nachtmann) den Ton an, und auch sonst regierte ein kräftiger, sonorer Klang: ein spritziges, prachtvolles Panorama buntester, taufrischer Musik vielen schönen klangfarblichen Momenten. Der Komponist selbst, wäre er denn nocham Leben, hätte seine Freude daran gehabt.